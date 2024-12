Visma breidt aanbod in accountancysoftware uit met Bizzcontrol

Visma kondigt aan dat Bizzcontrol toetreedt tot de Visma-groep. De Belgische scale-up is een relatief nieuwe speler in Nederland en geldt als beloftevolle ontwikkelaar van adviessoftware voor accountants.

“Deze strategische samenwerking versterkt Visma’s positie in Nederland als digitale partner voor accountants, administratiekantoren en ondernemers”, licht Visma toe. De oprichters blijven ook de komende jaren het bedrijf leiden. Bizzcontrol is bekend als platform waarmee accountants en ondernemers financiële data kunnen analyseren, trends inzichtelijk maken en toekomstscenario’s eenvoudig kunnen simuleren.

“Met Bizzcontrol voegen we een krachtige tool toe aan ons portfolio, waarmee we accountants en administratiekantoren helpen om hun rol als strategisch adviseur verder uit te bouwen,” zegt Steffen Torp, segment director bij Visma. “Hun expertise in visuele en gebruiksvriendelijke financiële rapportage sluit perfect aan bij onze missie om bedrijven te ondersteunen met praktische en efficiënte oplossingen.”

Bizzcontrol blijft als zelfstandige entiteit opereren binnen de Visma-groep, zodat het bedrijf haar eigen koers en identiteit behoudt. Tegelijkertijd biedt de samenwerking mogelijkheden om sneller te groeien en een breder klantenbestand te bereiken in Nederland.

“Deze samenwerking is een fantastische stap voor ons,” zegt Nicholas De Nil, CEO & co-founder bij Bizzcontrol. “Visma’s uitgebreide ervaring en aanwezigheid in de accountancysector biedt ons de kans om onze oplossingen verder te ontwikkelen en aan te bieden aan een groter publiek.”

“We blijven bouwen aan de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke adviesoplossingen voor accountants en administratiekantoren,” zegt De Nil. “Met Visma hebben we nu de middelen en kennis om onze ambities sneller te realiseren.”