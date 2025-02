Kabinet wil forfaits in schenk- en erfbelasting aanpassen

De huidige forfaits in de schenk- en erfbelasting zijn al sinds 1980 niet meer aangepast. In de inkomstenbelasting dateert de laatste wijziging uit 2001. Hoogste tijd voor een actualisatie, vindt het kabinet.

Na een langlopend onderzoek heeft het Ministerie van Financiën, in samenwerking met Deloitte, aanbevelingen ontvangen over de actualisatie van forfaits in het belastingstelsel. Het onderzoek richtte zich specifiek op forfaits die zijn gebaseerd op levensverwachting en rente. Deze forfaits spelen een cruciale rol in de waardebepaling van genotsrechten en periodieke uitkeringen, vooral binnen de schenk- en erfbelasting. De resultaten van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Algemene Rekenkamer (AR), zijn nu gepubliceerd en geven richting aan de toekomst van deze belastingregels.

Waarom dit onderzoek?

De huidige forfaits in de schenk- en erfbelasting zijn al sinds 1980 niet meer aangepast. In de inkomstenbelasting dateert de laatste wijziging uit 2001. Sindsdien is de levensverwachting aanzienlijk gestegen en is de rente gedaald. Dit leidt ertoe dat de forfaits niet meer aansluiten bij de actuele economische realiteit. In reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2021, heeft het Ministerie van Financiën Deloitte opdracht gegeven om de gevolgen van actualisatie van deze forfaits in kaart te brengen.

Aanbevelingen uit het onderzoeksrapport

Deloitte concludeert dat een herziening van de forfaits in de schenk- en erfbelasting noodzakelijk is om deze beter te laten aansluiten bij de werkelijke waarde van verkrijgingen. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

Gebruik van prognosetafels : In plaats van de huidige periodetafels van het CBS, wordt voorgesteld de prognosetafels van het Actuarieel Genootschap te hanteren. Deze houden rekening met toekomstige ontwikkelingen in sterftecijfers, waardoor de levensverwachting realistischer wordt ingeschat.

: In plaats van de huidige periodetafels van het CBS, wordt voorgesteld de prognosetafels van het Actuarieel Genootschap te hanteren. Deze houden rekening met toekomstige ontwikkelingen in sterftecijfers, waardoor de levensverwachting realistischer wordt ingeschat. Rentetermijnstructuur aanpassen : De rekenrente moet beter worden afgestemd op de looptijd van het genotsrecht of de periodieke uitkering. De voorgestelde methode hiervoor is de Ultimate Forward Rate (UFR), die ook wordt gebruikt door De Nederlandsche Bank.

: De rekenrente moet beter worden afgestemd op de looptijd van het genotsrecht of de periodieke uitkering. De voorgestelde methode hiervoor is de Ultimate Forward Rate (UFR), die ook wordt gebruikt door De Nederlandsche Bank. Duidelijk onderscheid tussen verschillende vormen van vruchtgebruik : Vruchtgebruik waarbij de gebruiker mag interen op het vermogen zou een hoger forfaitair genot moeten krijgen dan vruchtgebruik zonder deze mogelijkheid.

: Vruchtgebruik waarbij de gebruiker mag interen op het vermogen zou een hoger forfaitair genot moeten krijgen dan vruchtgebruik zonder deze mogelijkheid. Periodieke herziening: De forfaits zouden elke tien jaar moeten worden geactualiseerd op basis van recente gegevens over rente en levensverwachting, waarbij een tienjarig gemiddelde van de rente gehanteerd wordt om marktschokken uit te middelen.

Gevolgen van actualisatie

De aanpassing van de forfaits zal leiden tot significante wijzigingen in de te betalen schenk- en erfbelasting, zowel positief als negatief. Dit is afhankelijk van hoe een nalatenschap wordt afgewikkeld, de omvang van het vermogen en de leeftijd van de langstlevende partner. Deloitte heeft berekend dat de voorgestelde wijzigingen een structurele extra belastingopbrengst van circa €190 miljoen per jaar kunnen opleveren. Dit bedrag is een bovengrens, omdat gedragseffecten zoals belastingplanning niet zijn meegenomen in de berekening. Bovendien zal de werkelijke belastingopbrengst pas na verloop van tijd stijgen, omdat in de eerste jaren na aanpassing juist een budgettaire derving optreedt.

Geen actualisatie voor andere belastingcategorieën

Voor de forfaits in box 3 van de inkomstenbelasting, de overdrachtsbelasting en de btw wordt geen actualisatie voorgesteld. In box 3 is dit niet nodig vanwege de aanstaande invoering van de Wet werkelijk rendement, die de forfaitaire heffing vervangt door een heffing op basis van werkelijk rendement. Voor de overdrachtsbelasting en de btw geldt dat uniforme aanpassingen niet altijd leiden tot een betere aansluiting bij de waarde in het economische verkeer, onder andere vanwege sterk variërende erfpachtpercentages per regio en type object.

Vervolgstappen

De staatssecretaris van Financiën, T. van Oostenbruggen, heeft aangegeven de aanbevelingen uit het rapport grotendeels te onderschrijven. Het kabinet zal zich buigen over de praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde wijzigingen, in overleg met notarissen, belastingadviseurs en de Belastingdienst.

Een specifieke kwestie die nog nader wordt onderzocht, is het onderscheid tussen vruchtgebruik met en zonder interings- en vervreemdingsbevoegdheid. Het kabinet wil vaststellen of dit onderscheid in de praktijk goed uitvoerbaar is. Daarnaast zal het kabinet de budgettaire en herverdelingseffecten verder analyseren op basis van gedetailleerde belastingaangiftegegevens.

In het derde kwartaal van 2025 zal de staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de verdere stappen en een tijdspad presenteren voor de aanpassing van de relevante wet- en regelgeving.