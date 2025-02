Alan verder als Countus Leek

Countus, dit jaar 100 jaar oud, bedient vanuit Leek ondernemers in Groningen, Friesland en Drenthe met een sterke focus op de agrarische sector. In totaal telt Countus nu 25 vestigingen. Het voormalige Alan is het grootste accountantskantoor van Leek en een van de grotere in de regio, met 45 medewerkers en 1.200 klanten, van wie 60% uit de agrarische sector komt. Countus heeft 626 medewerkers verdeeld over 25 vestigingen. Met de eerste vestiging in Groningen breidt de Countus Groep haar landelijke netwerk verder uit.

“Met deze uitbreiding zetten we een belangrijke stap in onze strategie om lokaal en persoonlijk advies te blijven bieden, zodat ondernemers in Friesland, Groningen en Drenthe zich optimaal kunnen ontwikkelen”, zegt Bernhard Aalbers, kantoordirecteur bij Countus Leek. Aalbers: “We zijn nu officieel Countus Leek en helemaal geïntegreerd in de Countus-organisatie. Daarmee benadrukken we onze verbondenheid met de regio en laten we ondernemers weten dat ze altijd op ons kunnen rekenen voor deskundig advies.”