Onderzoek: veel ondernemers meer dan helft van de tijd bezig met administratie

41,4% van de Nederlandse ondernemers besteedt in een normale werkweek 50% of meer van hun tijd aan administratieve taken. Ongeveer één op de tien ondernemers geeft aan dat ze hier zelfs 80% of meer tijd aan besteden.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Visma. Het onderzoek is gericht op de behoeften, kansen, motivatie en uitdagingen van kleine bedrijven en ondernemers bij het starten, runnen en laten groeien van hun bedrijf. In het onderzoek zijn 2.000 ondernemers en bedrijfseigenaren uit Europa ondervraagd, waarvan 209 Nederlanders.

De grootste uitdagingen bij de start

De grootste uitdaging voor Nederlandse ondernemers toen ze hun bedrijf startten, was zich te onderscheiden van andere soortgelijke bedrijven (18,5%). Daarna volgen de persoonlijke uitdagingen en angsten die opkomen bij het starten van een bedrijf (16,9%) en het onder de aandacht brengen van het bedrijf bij de juiste doelgroepen (15,8%).

Wat ze, opvallend genoeg, juist niet uitdagend vonden, was het samenstellen en managen van een goed team (18,2%), de financiering realiseren die ze nodig hadden om te starten (16,8%) en hulp krijgen van een accountant of belastingadviseur bij de boekhoudkundige en administratieve taken (15,3%).

Als we dit vergelijken met ondernemers in heel Europa, dan blijkt dat marketinggerelateerde taken de grootste uitdaging vormen voor het starten van een nieuw bedrijf. 70% van alle respondenten ziet het onder de aandacht brengen van het bedrijf bij de juiste doelgroepen als een uitdaging. Verder is concurrentie voor alle regio’s een belangrijke uitdaging (68%) – maar dit wordt vooral genoemd in de Benelux en in het Middellandse Zeegebied. In Centraal-Europa en Scandinavië zijn marketing en persoonlijke angsten juist grotere uitdagingen.

Regels en procedures

Wat betreft het omgaan met regels en procedures bij het starten van een bedrijf, gaf slechts 12,3% van de Nederlandse ondernemers aan dat de moeilijkheidsgraad een 8 of hoger is (op een schaal van 1 tot 10). Veruit de meeste ondernemers in Nederland hadden minder problemen met regelgeving en procedures, want 41,5% van de respondenten beoordeelde de moeilijkheidsgraad als laag, met een score tussen de 1 en 3.

Uitdagingen in de komende jaren

Als het bedrijf eenmaal is gestart en enige tijd functioneert, dan zijn de uitdagingen nog niet voorbij. Als Nederlandse ondernemers vooruit kijken, dan zien zij de volgende zaken als de grootste obstakels voor hun bedrijf:

De toestand van de economie (27%) Veranderingen in wet- en regelgeving (23,6%) Concurreren met andere bedrijven (20,5%) Geen bijzondere uitdagingen verwacht/Niet van toepassing voor mij (15,9%) Bijblijven met technische ontwikkelingen (9,9%)

Terwijl Nederlandse ondernemers bij de start goed om kunnen gaan met de regels en procedures, zijn veranderingen in de wet- en regelgeving dus wel een uitdaging. Waarschijnlijk omdat verandering altijd uitdagend is voor henzelf en de mensen in het bedrijf en omdat ze wet- en regelgeving die nu (wellicht) nog niet duidelijk is, moeten gaan toepassen in hun organisatie.

“Het uitvoeren van administratieve taken is onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap. Dat zo veel Nederlandse ondernemers daar zo veel tijd aan kwijt zijn is echter opmerkelijk en ook echt onnodig”, aldus Heiko Bonenkamp, Business Area Director bij Visma. “Tijd is kostbaar en kan beter besteed worden aan core business-activiteiten, innovatie en groei. Naast het werken met een goede accountant helpen de juiste softwareoplossingen ondernemers om de administratieve last te verminderen, hun marketing efficiënt in te richten en om inzicht te krijgen in groeikansen. Dit onderzoek laat zien dat er al veel stappen zijn gezet, maar dat er, ook in Nederland, nog veel ruimte is om technologie nog vaker en slimmer te gebruiken.”

