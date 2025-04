Taxfunctie bedrijven vooral bezig met compliance, technologie blijft onderbenut

De werkdruk op de fiscale functie van bedrijven blijft toenemen, terwijl investeringen in technologie en opleiding achterblijven. Dat concludeert PwC uit de Tax Functie Benchmark 2025.

PwC ondervroeg meer dan honderd Nederlandse ’tax’-verantwoordelijken voor de benchmark, die blootlegt dat veel belastingafdelingen zich nog onvoldoende voorbereiden op een toekomst waarin regelgeving complexer wordt, audits intensiever en technologie bepalender. Het rapport maakt onderscheid tussen de taxfunctie en het taxteam. De taxfunctie omvat iedereen

in de organisatie die met belastingzaken bezig is, dus ook financiële analisten en operationele medewerkers. Het taxteam zelf is de kern van belastingexpertise, bestaande uit gespecialiseerde professionals.

Compliance regeert, strategie blijft liggen

Naleving van regels vreet tijd: 50% van de tijd in de taxfunctie gaat op aan compliance, terwijl slechts 20% beschikbaar is voor strategisch advies. Slechts 5% wordt besteed aan educatie en ontwikkeling​. 79% van de respondenten verwacht dat de werkdruk de komende jaren verder zal toenemen. Tegelijk zegt 66% dat het budget daarvoor ontoereikend is​. “Taxfuncties moeten meer doen met minder middelen”, stelt Remco van der Linden, markets leader Tax, Legal & Workforce bij PwC Nederland, dan ook. “Dat vraagt om modernisering van processen en investeringen in technologie, vaardigheden en werkwijzen.”

AI nog niet ingezet voor fiscale doeleinden

Van de beschikbare budgetten gaat een derde op aan externe advieskosten en een even groot deel gaat naar eigen medewerkers. Technologische investeringen nemen maar 5% van het budget in, bijscholing heeft een aandeel van 3%. Dat staat haaks op de behoefte aan digitalisering. Hoewel 80% van de taxleaders denkt dat technologie kan helpen om de werkdruk te verlichten, gebruikt slechts 8% momenteel AI-toepassingen voor fiscale doeleinden​.

Weinig zekerheid over volledigheid administratie

67% van de ondervraagden heeft recent of in het verleden te maken gehad met een belastingcontrole en slechts 59% zegt “waarschijnlijk” zeker te zijn dat de belastingadministratie volledig en accuraat is. 57% van de organisaties zegt niet over een robuust Tax Control Framework te beschikken.​

Terwijl nieuwe rapportageverplichtingen de druk wel verder opvoeren. Belastingautoriteiten schakelen over van een ‘vertel mij- naar een ‘laat zien’-aanpak, waarschuwt PwC. Door inzet van AI en datagedreven toezicht worden fouten en inconsistenties sneller zichtbaar en strenger afgerekend​.

Taxfunctie moet strategischer worden

PwC pleit voor een toekomstgerichte transformatie van de taxfunctie. Bedrijven zouden een duidelijke visie en strategie moeten ontwikkelen, gericht op waardecreatie en naleving. Een andere tip is dat ze data en technologie moeten omarmen; daarnaast zou een sterke businesscase moeten worden gemaakt voor investeringen in tax als strategisch onderdeel van de organisatie.​

Hans van der Leeden, digital tax transformation leader bij PwC: “Taxfuncties opereren vaak nog binnen de beperkingen van hun eigen budget. Hierdoor missen zij kansen om data, technologie en andere middelen te benutten die ook voor andere afdelingen relevant kunnen zijn. Door beter samen te werken met IT, financiën en andere afdelingen kunnen taxfuncties profiteren van bredere projectbudgetten.” Volgens hem moeten taxverantwoordelijken een duidelijke doelstelling hebben waar hun taxfunctie over drie tot vijf jaar staat. “Er moet nu actie worden ondernomen door vast te stellen wat nodig is om de kloof te dichten en welke investeringen daarbij horen. Dit vormt de basis voor prioritering en budgettering voor de komende jaren.”