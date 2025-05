Zaanse Schans heeft toegangskaartje niet nodig, aldus accountant

Zaanstad wil de Zaanse Schans afsluiten als openbaar gebied en € 17,50 entreegeld gaan heffen. Dat levert geld op om het nodige onderhoud te doen en bovendien zou een toegangskaartje een zachte rem zetten op het uit de pan rijzende bezoekersaantal, dat volgens prognoses in 2023 tot boven de drie miljoen zou oplopen.

Angstcultuur

Ondernemers zien de plannen helemaal niet zitten. Simon Spanjer, uitbater van pannenkoekenrestaurant De Kraai, vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf als er geen vrije toegang meer is. ’75 euro voor een gezin als ze ook de auto nog betaald moeten parkeren. Ik denk niet dat ze dan nog een pannenkoek bij mij komen eten.’ En zo zijn er meer ondernemers die de invoering van een entreekaartje willen blokkeren. Afgelopen week konden zij met andere betrokkenen inspraak geven in de Zaanse gemeenteraad. Zo stelde het Zaans Museum op zijn beurt dat de bedrijven dreigende taal uitslaan en een angstcultuur creëren. Maar dat gevoel is wederzijds: ‘Sommige ondernemers durven niets te zeggen uit angst voor repercussies’, aldus Justin Kooijman van de klompenmakerij. Hij is al zes keer gecontroleerd door handhavers die een anonieme tip hadden gehad over te veel bezoekers in zijn zaak. ‘En dan durft een ander over intimidatie te praten.’

Geld zat

Maar is een toegangsprijs echt nodig? De Zaanse Schans zou niet meer te exploiteren zijn zonder dat er belastinggeld van inwoners aan besteed wordt, aldus de gemeente. Dan is geld vragen aan toeristen een betere optie. Maar accountant Smit, die als financieel adviseur is ingeschakeld door de ondernemers, heeft berekend dat zowel de stichting als de Vereniging De Zaansche Molen geld zat heeft. Het banksaldo van de stichting is bijna negen ton, het vermogen € 12 miljoen de liquide middelen belopen € 1 miljoen. De molenvereniging heeft een vermogen van € 3,5 miljoen, een onderhoudsfonds van € 676.000 en anderhalf miljoen aan besteedbaar geld. Cijfers over de ondernemingen die op de Zaanse Schans actief zijn, werden niet bekendgemaakt, maar die verdienen volgens Smit geen miljoenen. Volgens de bedrijven valt het met de drukte ook reuze mee.

De ondernemers willen daarom geen toegangsprijs en bijbehorend hek om de Zaanse Schans. Zij hebben een alternatief plan: alleen het molenlint wordt betaald gebied en het Zaans Museum gaat weg omdat dat veel geld opslokt en weinig toevoegt aan de Zaanse Schans. Dan moet museumdirecteur Verweij wel worden overtuigd, want die voorspelt een extra verlies tot € 9 miljoen, waar de gemeente dan voor opdraait.

De gemeenteraad moet nu besluiten wat er gaat gebeuren; dat gebeurt dinsdagavond.

Bron: Noordhollands Dagblad