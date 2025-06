Financiële geletterdheid schiet tekort in Nederlandse top

In de top van het Nederlandse bedrijfsleven schort het opvallend vaak aan basiskennis van zakelijke financiën. Dat blijkt uit een onderzoek van fintech-bedrijf Pleo onder duizend Nederlandse werknemers.

Zowel op de werkvloer als in de bestuurskamer voelen veel professionals zich onzeker over hun financiële vaardigheden — met verstrekkende gevolgen voor hun werkplezier en loopbaanontwikkeling.

Een van de meest in het oog springende resultaten: drie op de tien topmanagers vermijden gesprekken over financiële onderwerpen. En ruim een derde van de C-suite – de hoogste leidinggevenden binnen bedrijven – geeft toe hun financiële kennis te overdrijven om professioneel beter voor de dag te komen. Het rapport toont aan dat zelfs op het hoogste niveau financiële geletterdheid geen vanzelfsprekendheid is.

Financiële stress

De problemen beperken zich niet tot de directiekamers. Bijna de helft van alle ondervraagde professionals zegt dat ze zakelijke financiën niet volledig begrijpen. Zelfs onder mensen met budgetverantwoordelijkheid blijkt dit een uitdaging: 74 procent van hen erkent dat ze niet voldoende inzicht hebben in kostenstructuren, winstgevendheid of de financiële impact van hun werkzaamheden.

Die onzekerheid heeft een directe impact op het welzijn van werknemers. Zo voelt één op de vijf zich geïsoleerd door het gebrek aan kennis, terwijl meer dan een kwart (27 procent) stress en druk ervaart door de financiële verantwoordelijkheden die hun functie met zich meebrengt.

Carrièremogelijkheden gemist

De beperkte financiële kennis heeft ook concrete gevolgen voor loopbaanontwikkeling. Bijna een kwart van de werknemers (22 procent) heeft ooit een promotie afgewezen vanwege het financiële aspect van de functie. Nog eens 25 procent geeft aan niet te hebben gesolliciteerd op een interessante baan, omdat ze zich onzeker voelden over hun financiële competenties.

Volgens Pleo wijst dit op een fundamenteel probleem in het Nederlandse bedrijfsleven. “Financiële geletterdheid zou een kernvaardigheid moeten zijn voor iedere professional, ongeacht functieniveau,” stelt een woordvoerder van het fintech-bedrijf. “Het ontbreken van die kennis leidt tot gemiste kansen, stress en inefficiëntie binnen organisaties.”

Weg van schaamte

De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor financiële educatie binnen bedrijven, juist ook buiten de traditionele financiële functies. Werknemers beter inzicht geven in de zakelijke kant van hun werk kan bijdragen aan meer betrokkenheid, betere prestaties en meer vertrouwen in eigen kunnen.

Het rapport onderstreept de noodzaak van een cultuurverandering: weg van schaamte over gebrek aan financiële kennis, richting openheid en ondersteuning. Want pas als iedereen begrijpt hoe de cijfers werken, kan het hele bedrijf floreren.