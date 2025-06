Jaarrekening onder druk? Zo maak je het proces foutloos en beheersbaar met slimme software

De jaarrekening blijft voor veel accountants een jaarlijkse piek van stress, controles en tijdsdruk. Herkenbaar? Hoewel het belang ervan onomstreden is, blijft de manier waarop we ermee omgaan verrassend traditioneel. Veel handmatig werk, verspreide informatie, en een race tegen de klok zijn eerder regel dan uitzondering. Toch groeit het besef dat het ook anders kan. Slimmer. Rustiger. Foutlozer.

Minder tijd kwijt, minder risico’s

De grootste tijdvreters in het jaarrekeningproces zijn zelden inhoudelijk: het gaat vaak om terugkerend werk zoals cijfers ophalen, documenten opmaken en controleren, en tussenversies beheren. Vooral in drukke periodes leidt dat tot frustratie en fouten.

Juist op dit vlak biedt technologie uitkomst. Door data automatisch te koppelen en te standaardiseren, kan het grootste deel van het jaarrekeningdossier vooraf worden klaargezet. Denk aan toelichtingen, afschrijvingen, controleberekeningen of XBRL-exporten. Allemaal op basis van actuele cijfers, centraal beschikbaar voor het hele team.

Het resultaat: minder losse bestanden, minder knip- en plakwerk en vooral meer grip op het proces.

Fouten signaleren voor ze ontstaan

Slimme validatieregels controleren de gegevens automatisch op consistentie en volledigheid. Daardoor kun je afwijkingen of fouten al signaleren voordat ze bij een review boven water komen, of erger: pas na indiening.

Ook dat geeft rust. Niet alleen in de eindfase van het proces, maar ook in de samenwerking met collega’s of klanten. Iedereen werkt met dezelfde data, via dezelfde stappen, en ziet dezelfde status.

Meer tijd voor waar je echt waarde toevoegt

Als je minder tijd kwijt bent aan administratieve stappen, komt er ruimte vrij voor waar je als accountant echt verschil maakt: klantcontact, advies, ondersteuning. Juist in een tijd waarin de rol van de accountant verandert, kan die ruimte het verschil maken.

Nieuwsgierig hoe dat werkt in de praktijk?

Op woensdag 17 juli organiseert Silverfin een gratis webinar waarin je in 45 minuten ontdekt hoe je het jaarrekeningproces kunt stroomlijnen zonder grote veranderingen in je manier van werken.



Voor wie: accountants en finance professionals die nog niet met Silverfin werken

Wanneer: woensdag 17 juli, 11:15 – 12:00

Waar: online

In deze sessie leer je hoe je:

handmatig werk kunt verminderen

meer grip krijgt op cijfers

fouten eerder signaleert

slimmer samenwerkt binnen je team



👉 Aanmelden kan hier

Kun je er niet live bij zijn? Schrijf je toch in en ontvang automatisch de opname.

Silverfin is een cloudplatform voor accountants dat helpt om rapportages, controles en samenwerking te standaardiseren. Met realtime data en slimme workflows biedt het ondersteuning bij een efficiënter en betrouwbaarder jaarrekeningproces zonder dat je je bestaande tools hoeft te vervangen.