Hoeveel overuren zijn eigenlijk normaal in de accountancy?

We kennen allemaal de uitspraken: “Ach, het hoort erbij.” Of: “Tijd voor tijd? Ja, op papier misschien…” Maar hoeveel extra uren zijn normaal, en wanneer is het gewoon te veel? Daar praten we in de accountancy opvallend weinig over. Terwijl het juist zó belangrijk is.

Structureel overwerken zegt namelijk veel over de cultuur van je werkplek, en of die nog aansluit bij wat jij zelf belangrijk vindt in je werk en leven.

Wanneer wordt overwerken een probleem?

In drukke periodes zoals btw-maanden of jaarafsluitingen snapt iedereen dat je wat langer doorwerkt. Maar wat gebeurt er als overwerken standaard wordt? Als je merkt dat je niet meer goed herstelt, je privéleven onder druk komt te staan en je minder ruimte hebt om jezelf professioneel en persoonlijk te ontwikkelen?

Door vermoeidheid en gebrek aan hersteltijd ben je minder scherp en creatief. Dat beperkt je vermogen om nieuwe dingen te leren en verder te komen in je vak. Niet bepaald waar jij op zit te wachten toch?

Het gaat niet om uren, maar om cultuur

Hoe een kantoor omgaat met werkdruk, overwerk en balans zegt vaak meer over de organisatiecultuur dan welke vacaturetekst dan ook. Vraag jezelf eens af:

Wordt er op kantoor open over gepraat, of wordt het weggelachen?

Is er ruimte voor écht herstel, of tellen vooral zichtbare uren?

Wordt piekdrukte eerlijk verdeeld, of rust het vooral op dezelfde mensen?

Hoe doen andere kantoren het?

Juist omdat elk kantoor anders met werkdruk omgaat, hebben wij onze aangesloten kantoren gevraagd: Hoe gaan jullie ermee om? Hoeveel uur werken jullie mensen daadwerkelijk? Hoe zit het precies met compensatie, tijd-voor-tijd of uitbetaling?

Op Finch Online geven kantoren transparant inzicht in hoe zij omgaan met werkdruk, overwerk en balans. Eerlijke antwoorden van de werkvloer, geen marketingpraatjes. Zodat jij beter weet waar je voor kiest. Je vindt daar bijvoorbeeld:

Kantoren waar collega’s vrijdag standaard vrij zijn

Kantoren die in de zomer op vrijdagmiddag sluiten

Kantoren die echt tijd-voor-tijd hanteren of overwerk tegen 125 procent uitbetalen

Kantoren die pieken samen opvangen en daarna ruimte maken voor herstel

Kantoren die overwerk voorkomen doordat processen superstrak geregeld zijn

Wat kun je als professional doen?

Breng in kaart hoeveel uren je echt maakt, ook de uren die je niet opschrijft. Maak overwerk bespreekbaar vóórdat het escaleert. Check bij jezelf waar energie weglekt: ligt het aan klanten, bepaalde taken of je team?

Wat kun je als werkgever doen?

Balans is niet alleen een persoonlijke verantwoordelijkheid, het vraagt ook iets van je werkomgeving. Kijk dus niet alleen naar declarabele uren, maar vooral naar output en werkdruk. Maak gesprekken hierover normaal. En vraag regelmatig anonieme feedback van medewerkers. Zo ontdek je sneller waar het schuurt.

Waarom transparantie zo belangrijk is

Kantoren die transparant zijn over werkdruk en balans hebben simpelweg een streepje voor in een markt waar authenticiteit en realistische verwachtingen het verschil maken.

Finch Online helpt je om dit zichtbaar te maken. Niet mooier dan het is, maar wel duidelijk en vergelijkbaar.

Weten hoe jouw (toekomstige) kantoor omgaat met werkdruk en balans?

Stop met gissen en ga het checken. Op Finch Online vind je eerlijke informatie die je nergens anders vindt. Bekijk het nu op www.finchonline.nl Zo ontdek je snel welk kantoor het beste bij je past.

Wil jij als werkgever deze informatie ook inzichtelijk maken voor potentiële kandidaten?

Informeer naar de mogelijkheden via contact@finchonline.nl