Nieuwe grote speler in de maak: Moore DRV en Moore MKW werken aan fusie

Moore DRV en Moore MKW maken bekend dat zij het proces zijn gestart om te komen tot één organisatie. De intentie is dat op 1 januari 2026 één sterke landelijke organisatie ontstaat, uiteraard na de vereiste wettelijke goedkeuring, met ongeveer 2.500 medewerkers en 42 vestigingen.

De organisaties dragen sinds 2022 de naam van het netwerk van onafhankelijke kantoren waarvan zij deel uitmaken: Moore Global. Als Moore-kantoren in Nederland verstevigden beide partijen de afgelopen jaren hun marktposities en maakten een grote ontwikkeling door. Met de nieuwe fusieplannen zetten de partijen een belangrijke volgende stap in de samenwerking.

Moore MKW behaalde afgelopen jaar een omzet van € 105,4 miljoen, blijkt uit de nieuwste jaarcijfers. Moore DRV kwam in 2024 uit op € 141,5 miljoen omzet, een stijging van 70 procent. Samen zullen de twee kantoren zich naar verwachting in de top 10 van de AV-Top 50 nestelen.

Fusies en overnames

Beide partijen zijn al het product van flink wat recente fusies en overnames. Zo werd de forse omzetgroei bij Moore DRV het afgelopen jaar voor een groot deel gerealiseerd door de aansluitingen van Rijkse accountants en adviseurs, Van Noordenne accountants en Ruitenburg per 1 januari 2024. Deze aansluitingen zorgden voor een groei van 60,8 procent. Per 1 januari 2025 was bovendien de aansluiting van Brabant Accountants en Adviseurs een feit, en recent werd ook FSV ingelijfd.

Waterland

Die groei werd mede mogelijk gemaakt doordat private equity-partij Waterland in Moore DRV investeerde. Met de fusie gaat dus ook Moore MKW in zee met private equity. Iets waar het kantoor in het recente jaarverslag al op zinspeelde, constateerde accountant.nl eerder vandaag. Bij Moore MKW zelf waren de afgelopen tijd minder fusies en overnames te bespeuren. Dat kantoor ontstond begin vorig jaar uit een samengaan van Moore MTH en KroeseWevers.

De nieuwe fusiepartners Moore DRV en Moore MKW laten het vooralsnog bij een kort statement over de plannen op hun websites.