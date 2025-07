Moore DRV groeit met 70 procent in omzet

Moore DRV presenteert zijn jaarverslag 2024 met gemengde gevoelens. Enerzijds is de omzet met 70 procent gestegen, anderzijds meldt het kantoor dat er gefraudeerd is met examens.

In de AV Top 50 van afgelopen jaar meldde Moore DRV nog een omzet van ruim 82 miljoen euro. Daarmee bezette het plek 16. Een reeks overnames doet het kantoor zonder twijfel de top tien inschieten. In 2024 werd 141,5 miljoen euro omzet geboekt, een stijging van 70 procent. De maatschap Moore DRV groeide met 67,5 procent en de deelnemingen met 124,8 procent.

Overnames

De omzetgroei is voor een groot deel gerealiseerd door de aansluitingen van Rijkse accountants en adviseurs, Van Noordenne accountants en Ruitenburg per 1 januari 2024. Deze aansluitingen zorgden voor een groei van 60,8 procent. De autonome groei bedroeg 10,4 procent. “Voor 2025 voorzien we een verdere groei”, schrijft het kantoor. “Per 1 januari 2025 is de aansluiting van Brabant Accountants en Adviseurs een feit. Recent werd ook FSV ingelijfd. Naast aansluitingen zetten we volop in op doorontwikkeling van diverse specialismen, waaronder it consultancy & analytics, subsidie en innovatie en ondernemingsrecht. De geprognotiseerde geconsolideerde netto omzet voor 2025 is 175 miljoen euro.”

Er is veel tijd besteed aan de ontwikkeling en uitbreiding van het team van medewerkers en aan de integratie van medewerkers van nieuw aangesloten kantoren. Er waren 12 procent meer sollicitanten. Het aantal fte’s groeide met 65 procent naar 1069. De netto omzet per fte nam toe met 3,9 procent. Bij Moore DRV staan 1400 mensen op de loonlijst.

Examenfraude

Maar 2024 had voor Moore DRV twee kanten. In zijn voorwoord blijft bestuursvoorzitter Marco Uitermark nog wat op de vlakte. “Dat wat de ‘examenfraude’ is gaan heten, maakt ook bij onze organisatie duidelijk dat in een stevig verankerd kwaliteitshuis fouten gemaakt kunnen worden”, schrijft hij. Deze cryptische formulering krijgt in het kwaliteitsverslag tekst en uitleg.

Er blijken twee root cause analyses (RCA’s) te zijn uitgevoerd. Het eerste startte naar aanleiding van de brief van de NBA in april 2024. “Hoewel er toen geen concrete signalen van examenfraude bij Moore DRV bekend waren, vonden wij dat wij vanwege onze reputatie en vanwege het belang dat wij hechten aan een integere beroepsuitoefening door onze accountants, onderzoek moesten doen”, schrijft het kantoor in zijn kwaliteitsverslag.

Niet adequate speak-up

Hieruit bleek dat ook bij Moore DRV gesjoemeld is met examens. Hierop is een vervolgonderzoek gelanceerd. Hoewel beide onderzoeken inmiddels afgerond moeten zijn, maakt het verslag geen melding van de uitkomsten, behalve dat “er sprake is geweest van niet geoorloofd delen van vragen én antwoorden en in sommige gevallen van het achterwege blijven van adequate speak up.” Volgens het kantoor zal er “gerichte bijsturing plaatsvinden om herhaling van niet integer handelen zoveel als mogelijk te voorkomen”.