Belastingheffing in 2025: tips voor de directeur-grootaandeelhouder

Nu de eerste helft van het jaar achter ons ligt, is het goed om vooruit te kijken; je hebt nu nog voldoende tijd om maatregelen te nemen die helpen je belastingdruk over 2025 te matigen. Hierna volgen 6 tips die voor jou van belang kunnen zijn.

Tip 1: Betaal op tijd en voorkom 9% rente

Heeft je BV in 2024 meer rendement gemaakt dan je dacht? En blijkt uit de (voorlopige) cijfers dat de BV over 2024 vennootschapsbelasting (vpb) moet (bij)betalen? Vraag dan om een aanpassing van de voorlopige aanslag of teruggaaf en voorkom een vermeerdering van de te betalen belasting met 9% rente.

Tip 2: vraag om omzetting van box 2-verlies in een belastingkorting

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan bij opheffing van de BV of bij het verkopen van de aandelen, aanlopen tegen een verlies. Hebben jij en je partner geen BV meer? De Belastingdienst kan op verzoek het verlies in box 2 omzetten in een korting op de belasting in box 1. Vraag op tijd je belastingkorting aan. De praktijk leert dat de belastingkorting wordt vergeten.

Tip 3: Stort nog dit jaar aftrekbare bedragen op een lijfrenterekening

Als ondernemer moet je zelf zorgen voor je pensioen. Dit kan via een lijfrente.

Belastingvoordeel:

De storting op een lijfrente spaar- of beleggingsrekening trek je af van je inkomen. Je betaalt tot 49,5% minder belasting over het gestorte bedrag. Je betaalt belasting als je het opgebouwde vermogen laat uitkeren, maar mogelijk tegen een lager tarief. Let op dat je inkomen hoog genoeg is om optimaal belastingvoordeel te krijgen.

Aftrek in 2025:

Je kunt dit jaar tot 30% van je premiegrondslag (je inkomen verminderd met het deel waarover later AOW wordt ontvangen) aftrekken, tot een maximum van circa € 35.000.

Inhaalregeling:

Als je de afgelopen tien jaar geen stortingen hebt gedaan, terwijl je daar wel ruimte voor had, mag je dat inhalen. Dit kan tot een maximum van circa € 42.000 per jaar.

Maximale aftrek:

In 2025 kunt je dus in totaal circa € 77.000 aftrekken (het normale maximum plus het inhaalbedrag).

Tip 4: Laat je dividenduitkering niet ten koste gaan van je heffingskortingen

Als je BV dividend uitkeert, betaal je daar belasting over in box 2. Tot een bedrag van € 67.804 (voor partners € 135.608) is het tarief 24,5%. Daarboven is het tarief 31%. Met ingang van dit jaar telt dividend mee bij de afbouw van belastingkortingen. Daardoor kan je belastingdruk over een deel van het dividend oplopen tot maximaal 31% of zelfs 41% voor AOW-ers. Laat je accountant vooraf bekijken welk bedrag aan dividend netto het meest oplevert.

Tip 5: Leen niet te veel van je BV

Heb je op 31 december een schuld aan je BV? Dan moet je in box 2 belasting betalen over het bedrag als dat meer is dan € 500.000. Een uitzondering geldt voor leningen die je bent aangegaan voor je eigen woning. Je kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld de schuld met prive middelen af te lossen of de lening bij een bank (over) te sluiten.

Tip 6: Overleg met je adviseur wat voordeliger is: beleggen in de BV of toch privé

De Tweede Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen waardoor belastingplichtigen mogen kiezen voor belastingheffing over hun werkelijk rendement als dat lager is dan het forfaitair rendement (7,78% in 2026). Voor de BV bestaat een dergelijke keuzemogelijkheid niet. Het kan daarom voordelig zijn in box 3 te beleggen in plaats van in de BV.

Deze tips zijn gebaseerd op bestaande wetten en op de belastingplannen van het kabinet voor 2026 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen. Overleg met je fiscalist en adviseur over je voorgenomen keuzes.

Peter Beets is vermogensplanner bij ABN AMRO MeesPierson.