Is AI de toekomst van finance, of juist het einde van financiële tools?

Toen ING een e-book publiceerde waarin de accountancysector werd opgeroepen om AI serieus te omarmen, waren wij meteen geboeid. (“ING over AI in de accountancy”, via Accountant.nl). Automatisering door middel van AI lijkt hét antwoord op de toenemende regeldruk, gecombineerd met het groeiende tekort aan talent. Maar is dat wel zo?

In een gerelateerd artikel op LinkedIn beschreef Des Traynor hoe hij een AI-agent bouwde voor zijn crediteurenadministratie. De agent scant inkomende e-mails, haalt facturen eruit, controleert of het juiste bestelnummer (PO) erop staat, en slaat ze op in een gedeelde map voor verdere verwerking. Natuurlijk moet er nog wel dagelijks of wekelijks een snelle controle plaatsvinden om te zien of er iets ongewoons tussen zit, maar als dat alles is, betekent dit een reductie van 90% in handmatig werk.

Ironisch genoeg lijken misschien niet de banen hier het meest onder druk te staan, maar juist de apps die we nu gebruiken voor dit soort taken.

AI is er altijd al in zekere vorm geweest (het is tenslotte een breed begrip), maar doordat AI-assistenten en -agents steeds gebruiksvriendelijker worden, kunnen nu ook financiële professionals zonder technische achtergrond er hun voordeel mee doen.

Dat zien we ook bij XLReporting. Wij hebben een AI Assistant geïntroduceerd die helpt bij het opschonen, ordenen en verrijken van datasets. Stel dat je een nieuwe rapportagestructuur wilt inrichten bovenop je bestaande grootboekrekeningenschema. Onze assistant analyseert jouw classificaties en benamingen, en stelt vervolgens een nieuwe rapportage-indeling voor en configureert die.

Je kunt AI ook inzetten binnen je rapportageproces. Bijvoorbeeld: genereer een geconsolideerd rapport per kostenplaats en vraag de AI Assistant vervolgens om daar een toelichting van 500 woorden bij te schrijven.

Ja, dat is indrukwekkend vanuit een efficiëntieperspectief, maar wat ons vooral boeit, zijn de nieuwe inzichten die hierdoor naar boven komen.

In plaats van mee te gaan in de angst dat AI ons zou vervangen, zien wij het liever als een soort analytische co-piloot. Want juist dát is wat wij financiële professionals het beste doen: interpreteren, beslissen en richting geven.

Beheers financiële onzekerheid met XLReporting

Om onzekerheid echt de baas te blijven, heb je de juiste software nodig. XLReporting biedt Lean CPM software met geautomatiseerde rapportage, forecasting en consolidatie. Daarmee vervang je spreadsheets door betrouwbare data en krijg je meer tijd voor analyse en advies.

Identificeer risico’s en kansen sneller

Bouw flexibiliteit in je planning

Maak beter onderbouwde beslissingen

XLReporting is gebouwd voor organisaties die eenvoud, controle en schaalbaarheid waarderen. Het platform is uniek doordat het volledig Nederlands van oorsprong is, ontwikkeld vanuit praktijkervaring in finance en IT. XLReporting biedt een geïntegreerde oplossing voor rapportage, budgettering, forecasting en consolidatie, zonder de complexiteit van traditionele enterpriseplatformen.

Koppel XLReporting eenvoudig met boekhoudsystemen zoals Exact, Twinfield, Visma, Xero of QuickBooks of een van de overige 40+ systemen. Zo werk je altijd met actuele cijfers.

Je kunt snel starten, stap voor stap uitbreiden en de configuratie zelf beheren. Daarnaast krijg je ondersteuning van een team dat finance begrijpt en met je meedenkt om het platform af te stemmen op jouw behoeften.

Wil je weten of XLReporting Lean CPM software geschikt is voor jouw organisatie? Neem contact met ons op, plan een gratis demo of lees verder op onze website. Wil je weten hoe volwassen jouw organisatie al is in rapportage, budgettering en consolidatie? Doe de gratis Quick Scan en ontvang persoonlijke feedback met concrete verbeterpunten.