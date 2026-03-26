Barry Melancon naar Caseware-evenement CwX 2026 in Florida

Barry Melancon neemt deel aan CwX 2026, het evenement van softwareleverancier Caseware, dat op 21 en 22 mei plaatsvindt in Florida. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt.

Melancon was jarenlang president en CEO van het American Institute of CPAs (AICPA) en stond ook aan het hoofd van de Association of International Certified Professional Accountants. Tijdens het evenement leidt hij een hoofdpanel met de titel One Year Later: How AI & Innovation Is Reshaping Leading Firms.

Impact AI op accountancy

Volgens Caseware staat CwX 2026 in het teken van de impact van AI op de accountancysector. Tijdens het panel bespreken kantoorleiders hoe AI in de praktijk wordt toegepast, welke lessen daarbij zijn geleerd en welke organisatorische veranderingen nodig zijn om de technologie verantwoord op schaal in te zetten.

Ook lanceert Caseware tijdens het evenement voor het eerst de 30 Under 30 Awards. Met die onderscheiding wil het bedrijf dertig jonge professionals uit Noord-Amerika in audit en accountancy erkennen voor hun bijdrage aan innovatie en de toepassing van AI binnen het vak. Aan de prijs voor één winnaar is ook een mentortraject met Melancon verbonden. Daarnaast ontvangt deze winnaar een volledig verzorgde reis naar een volgend CwX-evenement in Europa.

Ingrijpende transformatie

Caseware-ceo David Marquis noemt AI ‘de meest ingrijpende transformatie die het accountantsberoep in een generatie heeft doorgemaakt’. Volgens hem brengt CwX 2026 leiders samen die die ontwikkeling in de praktijk vormgeven.