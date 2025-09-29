De accountant als strategisch adviseur: waarom urenregistratie onmisbaar is

De rol van de accountant is in beweging. Waar de nadruk vroeger lag op het secuur bijhouden van financiële administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, draait het tegenwoordig steeds vaker om het leveren van advies en het opbouwen van duurzame klantrelaties. Ondernemers willen niet alleen hun cijfers op orde hebben, maar vooral iemand die met hen meedenkt over groei, risico’s en strategie.

In dit veranderende speelveld blijkt urenregistratie veel meer te zijn dan een administratieve verplichting. Het is een instrument dat accountants inzicht geeft in hun werkzaamheden, de rendabiliteit van adviesdiensten zichtbaar maakt en helpt om verwachtingen van klanten beter te managen.

Van uitvoerend werk naar adviesdiensten

Traditioneel bestond het werk van de accountant uit terugkerende taken: jaarrekeningen samenstellen, belastingaangiftes indienen en financiële controles uitvoeren. Vandaag de dag verschuift dat steeds meer naar advies, zoals het begeleiden van investeringsbeslissingen of het ontwikkelen van groeiscenario’s.

Urenregistratie helpt om een duidelijk onderscheid te maken tussen uitvoerende activiteiten en adviesuren. Dit maakt zichtbaar hoeveel tijd er daadwerkelijk naar advies gaat en waar de toegevoegde waarde voor de klant ligt.

Voorbeeld uit de praktijk

Partner Accountants, met meerdere vestigingen in Zeeland en één in Rotterdam, merkte dat het bijhouden van uren in Exact Online vaak achteraf gepuzzel kostte. Henk van Blitterswijk, mede-eigenaar, legt uit: “Je wordt gebeld, stuurt een mailtje, checkt iets voor een collega… en aan het eind van de dag is uren schrijven het laatste waar je aan denkt. Achteraf reconstrueren van de uren kost veel tijd en energie, vooral tijdens drukke periodes.”

Met ClockAssist werd dit probleem opgelost. Het systeem registreert automatisch activiteiten, waardoor medewerkers direct hun uren kunnen vastleggen. Resultaat: meer inzicht in de tijd die daadwerkelijk aan advies wordt besteed én hogere omzet doordat geen gewerkte uren meer onopgemerkt blijven.

Adviesdiensten winstgevend maken met urenregistratie

Een terugkerend vraagstuk bij advieswerk is: hoe bepaal je de juiste prijs? Het klassieke uurtarief sluit vaak niet aan bij de waarde die klanten ervaren. Steeds meer kantoren verkennen daarom value-based pricing, waarbij de prijs wordt afgestemd op de waarde die de klant uit het advies haalt.

Daarvoor is inzicht in tijdsbesteding onmisbaar. Urenregistratie laat zien hoeveel tijd er gaat naar bepaalde klanten of trajecten en vormt zo de basis voor betere prijsmodellen.

Voorbeeld uit de praktijk

Finnerz helpt ambitieuze ondernemers met een abonnementsvorm voor administratieve diensten. Mark Schepers, directeur, legt uit: “Onze medewerkers werken dagelijks aan 50 tot 70 klanten. Zonder gedetailleerd inzicht in de tijdsbesteding zou het bijna onmogelijk zijn om te bepalen of de vaste prijsafspraken nog kloppen of om extra werkzaamheden correct te factureren.”

Dankzij ClockAssist kan Finnerz per klant precies volgen hoeveel uren er zijn besteed. Dat maakt niet alleen facturatie accurater, maar levert ook waardevolle data op om abonnementen en prijsafspraken te herzien.

Van data naar strategische inzichten

Wie tijd registreert, verzamelt data die verder gaat dan uren alleen. Via dashboards krijgen accountants inzicht in trends: hoeveel tijd wordt besteed aan bepaalde type klanten, welke adviesdiensten nemen toe in vraag en waar lopen teams tegen piekbelasting aan? Deze inzichten helpen om proactiever te adviseren en de rol als strategisch sparringpartner te versterken.

Transparantie in urenregistratie versterkt klantrelaties

Een belangrijk voordeel van urenregistratie is de openheid richting klanten. Ondernemers willen weten waar hun investering naartoe gaat. Door inzichtelijk te maken welke uren naar administratie en welke naar advies gaan, ontstaat duidelijkheid en vertrouwen. Dit werkt ook preventief: verwachtingen worden gemanaged, misverstanden worden voorkomen en klanten zien concreet de waarde van de samenwerking.

Voorbeelden uit de praktijk

Henk van Blitterswijk van Partner Accountants benadrukt dat het gebruik van ClockAssist niet alleen de omzet verhoogde, maar ook het vertrouwen van klanten vergrootte: “Klanten zien nu precies waar hun uren naartoe gaan. Het schept duidelijkheid en maakt het makkelijker om langdurige samenwerkingen aan te gaan en aanvullende diensten te verkopen.”

Bij Finnerz zorgt nauwkeurige urenregistratie ervoor dat zowel vaste als extra werkzaamheden correct worden gefactureerd. Mark Schepers: “Door inzicht in de tijd per klant kunnen we onze abonnementen evalueren en aanpassen. Het maakt ons niet alleen efficiënter, maar ook transparanter richting de klant.” Robin Beelen-Hees van IQOUNT voegt toe: “Vooral de kleine vergeten kwartiertjes worden nu geregistreerd. Dat maakt dat we niets meer missen, de facturatie klopt en klanten krijgen een nauwkeurig beeld van onze inspanningen.”

Kortom

De moderne accountant is meer dan een cijferaar; hij of zij is een meedenkende partner die ondernemers helpt hun doelen te realiseren. Slimme urenregistratie speelt daarin een sleutelrol. Het maakt adviesdiensten inzichtelijk en rendabel, ondersteunt bij nieuwe prijsmodellen en verhoogt zowel efficiëntie als klanttevredenheid.

De ervaringen van Partner Accountants, Finnerz en iQOUNT laten zien dat automatische tijdsregistratie niet alleen administratieve verlichting biedt, maar ook directe impact heeft op omzet, inzicht en de kwaliteit van klantrelaties. Kortom: urenregistratie is niet langer een verplicht nummertje, maar een strategische troef waarmee accountants hun adviesrol versterken en hun kantoor klaarstomen voor de toekomst.

Aan de slag met automatische tijdregistratie?

Wil jij ontdekken hoe ClockAssist jouw kantoor helpt meer omzet te realiseren en urenregistratie te vereenvoudigen? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!