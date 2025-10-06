Een document managementsysteem (DMS) is onmisbaar voor accountantskantoren 

Wie bij een accountantskantoor werkt, weet: documenten zijn overal. Facturen in e-mail bijlagen, rapporten op netwerkschijven, klantcommunicatie in portalen, en tussendoor ook nog bestanden in Teams-chats of persoonlijke OneDrive-mappen.

Het gevolg? Kostbare tijd gaat verloren aan zoeken, dubbel werk ligt op de loer, en het overzicht ontbreekt. Zowel voor collega’s als voor klanten. Voor een moderne, efficiënte en veilige werkplek is dit geen houdbare situatie. In dit blog lees je meer over het belang van een DMS voor de moderne werkplek.

Waarom een DMS?

Een DMS is software die je helpt om documenten op een slimme manier te beheren. Denk aan het opslaan, terugvinden, beveiligen en delen van bestanden. In plaats van dat documenten overal verspreid staan, breng je alles samen op één centrale plek, met duidelijke structuur, versies en rechtenbeheer.

Onze ervaring bij Asista is dat een overstap naar een moderne cloud werkplek pas écht succesvol is wanneer er eerst een goed DMS is ingericht. Doen kantoren dat niet, dan blijkt in de praktijk dat gebruikers veel moeite hebben met de nieuwe manier van werken (bijvoorbeeld in SharePoint).

Er zijn verschillende DMS-oplossingen op de markt. Denk bijvoorbeeld aan:

M-Files

SharePoint

Irrus

Like-IT

Docubird

Hyarchis

Qwoater

Al deze systemen bieden in de basis vergelijkbare functies: versiebeheer, autorisatie, metadata, zoekfuncties. De verschillen zitten vaak in integraties, prijs, gebruiksvriendelijkheid, of hoe goed het aansluit bij je bestaande IT-landschap.

Centraliseren is beheren

Versnipperde informatie is niet alleen onhandig, het is ook risicovol. Denk aan e-mails die per ongeluk verdwijnen, verouderde versies van documenten die per ongeluk worden gebruikt, of medewerkers die belangrijke info pas ná een klantgesprek vinden.

Een goed DMS voorkomt dat. Door alles centraal te beheren, heb je grip op je informatie. Je weet waar documenten staan, wie er toegang toe heeft, en welke versie de juiste is. Dat maakt samenwerken makkelijker en verhoogt de kwaliteit van je dienstverlening. Bovendien helpt het bij het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de AVG.

DMS in de Microsoft-omgeving? Logische stap voor veel kantoren

De meeste accountantskantoren werken al dagelijks met Microsoft 365, denk aan Outlook, Teams, Word, Excel en OneDrive. In dat licht is het logisch om te kijken naar SharePoint als fundament voor documentbeheer. SharePoint biedt de basisfunctionaliteit van een DMS: versiebeheer, rechtenstructuren, zoekfuncties en integratie met andere Microsoft-tools. En het zit vaak al in je licentie.

Maar: een standaard inrichting met mapjes en submapjes in SharePoint is níet genoeg voor een accountantskantoor. Zonder een goede inrichting loop je alsnog tegen dezelfde problemen aan als bij losse mappenstructuren of netwerkschijven. Om SharePoint écht effectief te gebruiken als DMS, is het nodig om vooraf goed na te denken over structuur, rechten en documenttypes. Denk aan:

vooraf gedefinieerde templates per type dossier of klant;

gedetailleerde toegangsrechten per klantdossier;

logische metadata die het terugvinden makkelijker maakt;

vaste structuren voor o.a. jaarrekeningen, fiscale stukken, notities en klantcommunicatie.

Een goed DMS stelt je in staat om écht modern te werken

Een modern accountantskantoor wil snel kunnen schakelen, veilig werken en inspelen op technologische ontwikkelingen. Maar dat lukt alleen als de basis op orde is. En die basis is je documentbeheer. Een goed ingericht DMS helpt je daar op drie belangrijke vlakken bij:

1. Slim e-mailbeheer

E-mails zijn vaak de achilleshiel van een kantoor. Belangrijke informatie blijft hangen in persoonlijke mailboxen, en het terugvinden ervan kost tijd. Met een goede DMS-inrichting en CRM-koppeling kunnen e-mails automatisch worden opgeslagen bij het juiste klantdossier door middel van metadata. Dat werkt direct vanuit Outlook en scheelt een hoop zoekwerk en handmatig gedoe.

2. Klaar voor AI met Microsoft Copilot

AI-tools zoals Microsoft Copilot en Sharepoint Agents bieden enorme kansen om sneller en slimmer te werken. Maar dan moet je data wel goed georganiseerd zijn. Stel dat een relatiebeheerder een vraag krijgt over een herstructurering. Met een goed DMS kan Copilot dan direct de relevante documenten en e-mails terugvinden, zodat hij of zij meteen een concreet antwoord kan geven zonder zelf te hoeven zoeken.

3. Veiligheid en controle over je data

Juist omdat je werkt met gevoelige klantgegevens, wil je grip op waar informatie staat en wie er toegang toe heeft. Met een DMS binnen je eigen Microsoft-tenant voorkom je dat gegevens bij externe partijen terechtkomen. Je houdt controle over dataopslag, toegang en compliance. En dat is cruciaal voor de AVG en voor het vertrouwen van je klanten.

Kies wat past bij jouw kantoor

Een goed DMS is geen luxe. Het is een randvoorwaarde voor efficiënt, veilig en professioneel werken, zeker binnen accountantskantoren waar veel documenten en communicatie samenkomen.

Er zijn verschillende oplossingen op de markt, ieder met hun eigen kenmerken. Maar als je al werkt met Microsoft 365, dan is het slim om te kijken naar integraties met SharePoint en Outlook. Je maakt gebruik van wat je al hebt, verlaagt de drempel voor gebruikers en bouwt aan een toekomstbestendige werkplek.

Wil je weten wat voor jouw kantoor de beste oplossing is? Asista helpt je graag op weg.

Plan een afspraak in >