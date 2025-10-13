De volgende stap in AI: HR-assistent Loket begrijpt nu je eigen documenten

Loket zet een grote stap met de digitale HR-assistent. Waar medewerkers tot nu toe de assistent konden gebruiken voor het eenvoudig regelen van hun verlof of declaraties, kan de assistent nu veel meer: hij begrijpt en ontsluit de eigen documenten van de organisatie.

Documenten slim beschikbaar gemaakt

Of het nu gaat om arbeidsvoorwaarden, bedrijfsreglementen, leasebeleid of interne handleidingen: alle informatie kan aan de HR-assistent worden toegevoegd. Medewerkers stellen hun vraag en krijgen direct antwoord. Niet via een zoekopdracht in een map of intranet, maar via de assistent zelf.

Concreet betekent dit dat vragen als “Heb ik recht op een computerbril?” of “Hoe laat word ik verwacht op mijn eerste werkdag?” meteen en foutloos beantwoord worden binnen het persoonlijke MijnLoket account van de medewerker.

Bij een pilotwerkgever werden hiermee al 151 vragen door de assistent afgevangen, die normaal bij de HR-afdeling terecht waren gekomen. Een grote tijdsbesparing.

Technische vernieuwing met grote impact

Deze uitbreiding maakt van de HR-assistent meer dan een tool voor declaraties of verlof. Het is een kennisassistent die bedrijfsbeleid toegankelijk en toepasbaar maakt. In de HR- en salariswereld is dit revolutionair:

Directe ontsluiting van interne informatie.

Actuele antwoorden, zonder beheerlast bij HR.

Betere medewerkerervaring, doordat regelingen begrijpelijk en toepasbaar worden.

Wat dit oplevert voor werkgevers

Voor werkgevers betekent deze uitbreiding een belangrijke stap richting efficiënter HR-beleid en een sterkere organisatiecultuur:

Minder druk op HR: veel vragen worden opgepakt door de HR-assistent, waardoor HR zich kan focussen op strategische thema’s.

Consistente communicatie: medewerkers ontvangen altijd dezelfde, actuele en juiste informatie.

Snellere onboarding: nieuwe medewerkers vinden zelfstandig alle antwoorden op praktische vragen, wat zorgt voor een soepele start.

Hogere medewerkerstevredenheid: door directe en duidelijke antwoorden ervaren medewerkers meer duidelijkheid en regie.

Efficiënter gebruik van beleid: regelingen, protocollen en afspraken worden actief gebruikt in plaats van ongezien in documenten te blijven staan.

Wat dit oplevert voor salarisprofessionals

Voor salarisprofessionals bij accountants- en administratiekantoren betekent deze ontwikkeling dat zij minder tijd kwijt zijn aan het beantwoorden van terugkerende vragen van werkgevers en medewerkers. Dat scheelt uitvoerend werk en maakt ruimte vrij voor:

Me er focus op advies richting werkgevers, bijvoorbeeld over strategische inzet van arbeidsvoorwaarden.

er focus op advies richting werkgevers, bijvoorbeeld over strategische inzet van arbeidsvoorwaarden. Efficiëntere samenwerking met HR-afdelingen, omdat de basisinformatie al beschikbaar is in de assistent.

Minder ruis en fouten, doordat medewerkers altijd dezelfde, actuele informatie krijgen.

Met deze uitbreiding verschuift de rol van HR- salarissoftware. Het gaat niet langer alleen om registreren en berekenen, maar ook om het direct en slim toegankelijk maken van beleid. Een stap die het werk van salarisprofessionals merkbaar verandert en versterkt.