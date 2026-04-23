Succesvol groeien in de accountancy? Begin bij je mensen 

Blinqx is in vijf jaar tijd gegroeid van 40 naar meer dan 700 medewerkers en zag haar omzet meer dan vertwintigvoudigen. De aanbieder van softwareoplossingen voor dienstverlenende professionals heeft een flink aantal succesvolle overnames en integraties gedaan. CEO van Blinqx en accountant Ruud van der Kruk deelt graag zijn visie hierover.

Ruud van der Kruk (37) is medeoprichter en CEO van Blinqx. Dit in 2021 gestarte bedrijf, aanbieder van softwareoplossingen voor dienstverlenende professionals, heeft zich in recordtempo bij de Top 5-spelers in de sector geschaard. Van 40 mensen en een omzet van 6 miljoen euro is Blinqx in amper vier jaar uitgegroeid tot een bedrijf met 600 mensen en een omzet van ruim 100 miljoen.

“In 2013 begonnen we een administratiekantoor en merkten al snel het gebrek aan innovatieve cloudsoftware. Dit leidde tot Fiscaal Gemak, waarmee we binnen vijf jaar marktleider werden. Hoewel de sector is gemoderniseerd, blijft de techniek – vooral op het gebied van AI – achter. Daarom zetten we nu met Blinqx opnieuw een stap vooruit, samen met ondernemers uit de branche”, aldus Ruud van der Kruk.

Blinqx lanceerde afgelopen voorjaar Blinqx Accountancy & Tax, een AI-gedreven modulair platform dat op de site als ‘een complete oplossing voor de accountancybranche’ wordt aangeprezen. Accountants kunnen kiezen – en naar wens combinaties toepassen – uit de Dienstverleningsmodules Pensioen & Life-event advies, Rapportage en de nieuwste module Fiscale aangifte, terwijl bij de Kantoormanagement-modules de keuze bestaat uit CRM & Kantoor Manager, KYC & Compliance en Document & Data management.

‘Beste van beide werelden’

De werkelijke kracht van Blinqx Accountancy & Tax zit in de modulaire architectuur van het platform. “Wij geloven niet in een one-size-fits-all oplossing”, benadrukt Van der Kruk. “De traditionele discussie in de softwarewereld gaat over ‘best-of-breed’ versus ‘best-of-suite’. Wij bieden het beste van beide werelden.”

Met ‘best-of-breed’ verwijst de CEO naar de strategie waarbij kantoren kiezen voor de beste oplossing per functiegebied, terwijl ‘best-of-suite’staat voor een geïntegreerde totaaloplossing van één leverancier. “Ons platform is modulair opgezet, wat betekent dat kantoren precies kunnen kiezen welke componenten ze willen implementeren op basis van hun specifieke uitdagingen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat alles naadloos samenwerkt dankzij onze open architectuur.”

Deze modulaire aanpak biedt accountantskantoren volgens Van der Kruk een ongekende flexibiliteit. Zij worden hiermee iedere dag geholpen om effectiever en efficiënter te werken. Gezien de oplopende personeelstekorten en strengere wet- en regelgeving is dit ook noodzakelijk. Bovendien stellen eindklanten steeds hogere eisen. Zij zijn op zoek naar een strategische partner om hun financiële toekomst vorm te geven. Blinqx biedt accountants hiervoor de juiste tools.

Tweede wave

De markt heeft in de ogen van Van der Kruk jarenlang een beetje stil gestaan: “Er is wel vooruitgang geboekt, zonder meer. Vrijwel alle oplossingen, in elk geval het gros, is in de cloud beschikbaar. Na de wave van on-premise naar SaaS hebben we nu de wave van SaaS naar AI-gerichte oplossingen waarmee je meer Service as a Software in plaats van Software as a Service krijgt. Deze shift is veel groter dan de vorige en gaan we denk ik één keer in ons leven meemaken.”

Volgens de Blinqx-CEO betekent deze overgang ook veel kansen en veranderingen voor de beroepsgroep van accountants. “Want het beroep van accountant blijft gewoon bestaan, alleen waar de aandacht en de tijd in zal gaan zitten, dat zal veranderen. Dáár willen we onze rol in pakken.”

Nieuwe fiscale oplossing

Wat betreft het fiscaal pakket heeft Blinqx een volledig nieuwe oplossing voor de fiscale praktijk gemaakt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vennootschapsbelasting. Als kantoor kun je vanaf voorjaar 2026 volwaardig je hele fiscale dienstverlening doen, belooft Van der Kruk. Voor jaarrekeningen heeft Blinqx een samenwerking met het Belgische Monitr gesloten, dat volgens de CEO sterk is op tussentijdse rapportages en managementrapportages.

Blinqx nam twee jaar geleden een bekende en veelgebruikte adviesapplicatie van Akkermans & Partners over. Hiermee kunnen fiscalisten onder meer pensioen- en lijfrenteberekeningen maken. Akkermans was begonnen met de ontwikkeling van een nu door Blinqx voltooide ‘Wealth Monitor’. Deze helpt accountants op een laagdrempelige manier met het bieden van life-event advisering. Voorbeelden van ‘life events’ zijn als een eindklant een dag minder wil gaan werken of als zijn kinderen gaan studeren. Het gaat om de financiele impact van deze gebeurtenissen, je kan hier met de Wealth Monitor verschillende scenario’s op loslaten.

Veel tijdwinst

De AI-gestuurde softwareoplossingen in combinatie met gekoppelde brondata leveren accountants op fiscaal vlak straks ‘meer dan de helft’ tijdwinst op, stelt Van der Kruk. “We hebben de eerste stap gezet om de aangiftepraktijk te robotiseren en gaan de data gebruiken voor advisering. Hierdoor kun je met je klant in gesprek over de onderwerpen waar marges zitten en waarover je de klant écht kunt adviseren. We richten ons dus naast kantoorbeheer ook nadrukkelijk op de adviespraktijk. ”

Ruud van der Kruk verklaart het succes van Blinqx deels ‘doordat wij de taal van de klant spreken’. “Wij komen uit het vak, kennen de uitdagingen en weten hoe we hier softwareoplossingen voor moeten ontwikkelen die écht iets toevoegen. Ik hoop dat mensen van accountskantoren straks zeggen: als we bij Blinqx zitten, hoeven we ons geen zorgen te maken over de digitale transitie.”

Tekst: Rudi Hofman

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.