Rijkste Nederlanders zien vermogen weer sneller groeien

De 500 rijkste Nederlanders hebben hun fortuin afgelopen jaar met 8% zien groeien. Dat is een stuk sneller dan de plus van 5% uit 2023, zo meldt Quote.

Het blad heeft de jaarlijkse Quote 500 weer bekendgemaakt. Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken blijft met een vermogen van ruim € 12 miljard (+2%) de rijkste Nederlander, Remon Vos (+18% naar ruim € 7 miljard) is de nieuwe nummer 2. Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg daalde een plek omdat zijn vermogen bleef steken op € 7 miljard.

Binnen drie jaar naar € 200 miljoen

Vooral crypto- en AI-ondernemers zagen hun spaarpot aanzwellen. De 39-jarige Douwe Kiela komt tweeënhalf jaar na het oprichten van zijn bedrijf Contextual AI de lijst binnen met een vermogen van € 200 miljoen. Volgens het zakenblad duurde het vroeger nog “decennia of zelfs generaties om een groot vermogen op te bouwen”.

De hoogste nieuwkomer is techondernemer David Wyler, die debuteert met een vermogen van € 1 miljard. John en Marius Jansen waren de grootste stijgers na de verkoop van hun cryptobedrijf Deribit aan het Amerikaanse Coinbase. Zij verdrievoudigden hun vermogen bijna en bezitten nu € 1,7 miljard.

Els Blokker de grootste daler

Els Blokker verloor met ruim € 700 miljoen het meest. Zij moest een groot deel afstaan na een strijd met haar twee zoons over de nalatenschap van haar man Jaap Blokker, die een groot vermogen opbouwde met de gelijknamige winkelketen. Naast haar waren nog 38 van de vijfhonderd noteringen voor vrouwen.

Max Verstappen (28) is op de 264e plek nog steeds de jongste Nederlander in de lijst met € 260 miljoen. Nummer 25 John de Mol is de hoogst genoteerde bekende Nederlander, met € 2 miljard op de bank.

