Accountancy onder druk: technologische adoptie en personeelstekort grootste uitdagingen

De accountancy wordt geconfronteerd met een samenspel van vier grote uitdagingen. Technologische stroomversnelling (28%) en de intense strijd om talent (27%) worden het vaakst genoemd als grootste kopzorg voor de komende twaalf maanden. De veranderende klantvraag (23%) en compliance-druk (13%) completeren het beeld.

Dat komt naar voren uit een marktonderzoek van Visionplanner onder 401 Nederlandse accountants en financieel professionals.

Het onderzoek benadrukt dat deze uitdagingen niet op zichzelf staan, maar een strategische ketenreactie vormen. Het personeelstekort maakt investeringen in technologie – door 74% als cruciaal voor de concurrentiepositie gezien – noodzakelijk om met minder mensen meer werk te verzetten. Diezelfde technologie is echter vaak waardeloos zonder de juiste vaardigheden in huis, wat de transitie naar de gewenste proactieve klantdienstverlening belemmert.

Kloof tussen directie en werkvloer

Een opvallende bevinding is de interne cultuurkloof rond technologische innovatie. Waar 51% van het management zeer positief is over de kansen van AI, deelt slechts 22% van de werkvloer dat optimisme. Deze “interne rem” kan dure implementaties vertragen of zelfs nutteloos maken. De échte transformatie gaat niet om software, maar om het meekrijgen van mensen, stelt het rapport.

Klant eist fundamenteel andere rol

De klantvraag is fundamenteel aan het verschuiven. Maar liefst 76% van de kantoren signaleert een sterke toename van de vraag naar proactief, toekomstgericht advies. De accountant wordt niet meer betaald voor een blik in de achteruitkijkspiegel, maar moet fungeren als navigator. Toch wordt de ambitie om strategische partner te zijn vaak gedwarsboomd door interne operationele problemen, waarvan slechte datakwaliteit (41%) de grootste barrière is.

De conclusie is scherp: losse oplossingen zijn zinloos. Alleen een integrale aanpak die technologie, personeel, klantvraag en compliance in onderlinge samenhang adresseert, biedt soelaas.

Visionplanner liet het onderzoek uitvoeren door Markteffect. Het rapport “Kopzorgen & Kansen” is beschikbaar via: http://visionplanner.com/kopzorgen-kansen