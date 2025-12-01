Topbestuurders zien vooral klimaatkansen in AI

Van de topbestuurders geeft 87% aan dat AI-toepassingen bijdragen aan het realiseren van net-zero-doelen. Slechts 30% van de organisaties wil op korte termijn iets doen aan het verbeteren van het energieverbruik door AI; 96% denkt dat er in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar zal zijn om aan de energievraag van AI te voldoen.

Werk maken van meer efficiëntie

Het energieverbruik van AI in datacenters gaat binnen drie jaar ruim verviervoudigen. “Er is reden tot zorg: netbeheerders kampen met beperkte netcapaciteit en overheden verlenen vergunningen traag, waardoor de energietransitie op meerdere plekken vertraagt”, zo stelt Faiza Oulahsen, director duurzaamheid bij KPMG. “AI wordt gezien als een energieslurper, maar dit onderzoek laat zien dat het ook een versneller kan zijn van de energietransitie. De grootste onbenutte bron van energie is de energie die we niet verbruiken. Door slimme oplossingen die CO₂-uitstoot drastisch terugdringen en energie-efficiëntie verhogen, laat AI zien dat technologie een oplossing kan zijn bij het verduurzamen. Er is geen tijd te verliezen. Als bedrijven en overheden hier werk van maken, kunnen klimaatdoelen binnen bereik blijven.”

Slimmer inzetten

De uitdaging voor beleidsmakers en bedrijven is om AI’s groeiende energiebehoefte in evenwicht te brengen met het potentieel om klimaatdoelen sneller te realiseren. “Van de grote techreuzen worden efficiëntere AI-oplossingen verwacht. En we moeten AI slimmer inzetten, bijvoorbeeld door op een efficiëntere manier energie op te wekken en te verdelen. Ook kan AI ingezet worden bij het opsporen van milieuvervuiling, het voorspellen van klimaatveranderingen, het zuiniger omgaan met grondstoffen en om het gebruik van AI minder vervuilend en belastend te maken”, zegt Alexandra van der Tuin, verantwoordelijk voor AI en innovatie bij KPMG Nederland.

Bedrijven zien financiering als knelpunt omdat hoge kosten en een gebrek aan kapitaal de uitbreiding van duurzame energie zouden afremmen. “Daar komt bij dat het beleid achterloopt op technologische innovatie. Driekwart van de topbestuurders vindt dat overheden te traag inspelen op de klimaatvoordelen van AI waardoor onzekerheid ontstaat en investeringen worden vertraagd.”