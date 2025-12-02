De Jong & Laan en UNO bedrijfsadviseurs bundelen krachten

De Jong & Laan breidt haar adviescapaciteit voor het mkb+ uit met de aansluiting van UNO bedrijfsadviseurs.

Het adviesbureau uit Zuidlaren brengt volgens De Jong & Laan expertise mee op het gebied van insolventie, herstructurering, WHOA-trajecten, fusies en overnames, bedrijfswaarderingen en strategisch advies. Daarmee kan De Jong & Laan haar dienstverlening verstevigen voor ondernemers die voor complexe financiële of organisatorische beslissingen staan.

Mensgerichte benadering

UNO bedrijfsadviseurs staat bekend om zijn naar eigen zeggen mensgerichte benadering en ondersteuning bij uitdagende bedrijfssituaties. Het bureau helpt ondernemers koers te bepalen, herstructureringen in goede banen te leiden en strategische keuzes te maken. De sterke relatie met klanten en verwijzers sluit volgens beide organisaties ‘naadloos op elkaar aan’.

CEO Jurgen van Breukelen van De Jong & Laan benadrukt die aansluiting: “UNO bedrijfsadviseurs heeft veel oog voor de mens achter de ondernemer en begeleidt klanten bij complexe strategische vraagstukken. Die betrokkenheid en expertise passen perfect bij onze visie op duurzame en toekomstgerichte samenwerking.”

Nieuwe mogelijkheden

Volgens Daan Noort, partner bij UNO bedrijfsadviseurs, biedt de samenwerking nieuwe mogelijkheden: “Dankzij de aansluiting krijgen we toegang tot een breed scala aan expertise binnen De Jong & Laan. Daarmee kunnen we organisaties in ontwikkeling, groei of verandering nog beter adviseren.”

De adviseurs van UNO bedrijfsadviseurs blijven onder hun eigen naam opereren, maar krijgen de toevoeging Powered by de Jong & Laan. Voor klanten verandert er weinig: zij behouden de vertrouwde contactpersonen en persoonlijke aanpak, terwijl zij ‘profiteren van het brede dienstenaanbod en de multidisciplinaire ondersteuning van De Jong & Laan’.