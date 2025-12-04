Slechts een op drie bedrijven krijgt binnen dertig dagen betaald

Slechts dertig procent van de organisaties ontvangt hun betalingen gemiddeld binnen dertig dagen. Dit percentage is behoorlijk gedaald ten opzichte van 2024, toen ging het nog om 42 procent. 58 procent van de finance professionals geeft aan zelfs langer dan dertig dagen te moeten wachten op de gemiddelde betaling, terwijl dit vorig jaar nog om 47 procent ging.

De betaalmoraal holt achteruit. Twaalf procent van de organisaties heeft geen flauw idee wanneer de betaling wordt voldaan. Dat blijkt uit de FinTech Barometer, het jaarlijkse onderzoek van creditmanagement softwarespecialist Onguard, onder ruim 300 finance professionals.

Maatregelen

In de hoop de DSO stabiel te houden of zelfs te verlagen, nemen veel organisaties maatregelen om op tijd betaald te krijgen. Het vaakst wordt gekozen voor een persoonlijke benadering per klant of situatie (49%). Deze aanpak is dit jaar veel populairder dan een jaar geleden (49% tegenover 29%). Daarnaast maakt bijna een derde (29%) gebruik van factoring om sneller over liquiditeit te beschikken. Andere populaire maatregelen zijn het laten betalen van klanten op vaste, periodieke momenten (23%) en het aanbieden van een breed scala aan online betaalmogelijkheden (21%).

Steeds meer online

Van al de aangeboden online betaalmethoden wordt iDEAL met 47 procent het vaakst gekozen volgens de finance professionals. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 33 procent in 2024. Ook PayPal wordt steeds vaker ingezet: het gebruik steeg van 12 procent in 2024 naar 19 procent in 2025. Andere veelgebruikte opties zijn automatische incasso (31%) en betalen op rekening (20%), beide methoden zijn populairder dan vorig jaar (respectievelijk 26% en 11%).

Creëer duidelijkheid

Adriaan Kom, managing director bij Onguard: “Zolang je niet weet waarom betalingen vertragen, kun je blijven sleutelen aan je DSO zonder het echte probleem ooit op te lossen. Ondertussen loopt de economische druk op met stijgende rentes die elke te late betaling nóg pijnlijker maken. De harde realiteit is dit: je kunt geen order-to-cashproces automatiseren dat je niet begrijpt. Dus stel jezelf de vraag: wat veroorzaakt die vertragingen nu echt? Gaat de factuur te laat de deur uit? Is de communicatie onduidelijk? Of is het goedkeuringsproces zo complex geworden dat niemand het nog kan uitleggen? Pas als je de werkelijke blokkade blootlegt, kan automatisering veranderen van een lapmiddel in een groeiversneller. Dán verbetert je cashflow en ontstaat er ruimte voor persoonlijke, effectieve klantinteractie.”