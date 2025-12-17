Van visie naar keuze: waarom Newtone inzet op modernisering met Silverfin

Accountantskantoren staan voor een duidelijke uitdaging: hoe blijf je relevant en vooruitstrevend in een wereld waar regelgeving toeneemt, klanten meer verwachten en talent schaars is? Voor Newtone, een ambitieus en snelgroeiend kantoor, was het antwoord helder: technologie inzetten als strategische hefboom.

De overstap naar moderne, cloudgebaseerde accountancysoftware was voor Newtone geen kwestie van ‘een nieuwe tool kiezen’, maar een fundamentele strategische beslissing. In deze klantencase deelt Bart Wijlaars, Directeur IT & Business, hoe de visie van Newtone leidde tot de keuze voor Silverfin.

De nood aan verandering

Toen Bart enkele jaren geleden begon bij HLB, telde het kantoor ongeveer honderd medewerkers. Vandaag zijn dat er meer dan 1300. Die indrukwekkende schaalvergroting bracht heel wat complexiteit met zich mee, maar ook nieuwe noden op het vlak van technologie en procesondersteuning. Al snel bleek dat de bestaande software niet meer voldeed. Intussen bundelen HLB, Witlox VDB, Koenen en PKF Wallast de krachten onder de naam Newtone. Een frisse start, met een duidelijke ambitie: klaar zijn voor de toekomst – ook technologisch.

“De accountancysector in Nederland is relatief traditioneel”, vertelt Bart. “We zagen dat we vooral afhankelijk waren van software uit de jaren 90. Die tools waren krachtig, maar verouderd. Nieuwere oplossingen waren gebruiksvriendelijker, maar misten de diepgang en schaalbaarheid die wij nodig hebben.”

Die technologische beperking werd extra nijpend in een context van arbeidsmarktkrapte en toenemende regelgeving. “Op een bepaald moment moet je aan de knoppen van je middelen draaien. Technologie moet je werk ondersteunen, niet tegenwerken. Onze mensen deden fantastisch werk, maar vaak ondanks de software – niet dankzij.”

Verfrissende kijk op accountancy

Newtone ziet de rol van de accountant evolueren. Niet langer alleen verwerker van cijfers, maar ook partner van de klant. Dat betekent: inzichten bieden, proactief meedenken, trends signaleren en adviseren.

“We vergeleken onszelf wel eens met een fabriek die data verwerkt tot betrouwbare cijfers”, zegt Bart. “Maar dat proces verliep te handmatig, te gefragmenteerd. We wilden méér doen met de data: verbanden leggen, klanten proactief helpen.”

De ambitie? Een ecosysteem vinden dat niet alleen functioneel was, maar ook toekomstgericht: cloudgebaseerd, open, schaalbaar, AI-compatibel en gebruiksvriendelijk voor de medewerkers.

Zoektocht naar de juiste partner

De zoektocht begon niet met een technische checklist, maar met een visie: technologie moest medewerkers ondersteunen en processen stroomlijnen. “We hebben heel bewust ook gekeken naar software die dichter aanleunt bij de huidige manier van werken”, vertelt Bart. “Die keuze was misschien eenvoudiger geweest, maar zou ons niet brengen waar we naartoe wilden. We zochten geen tijdelijke oplossing, maar duurzame vooruitgang.”

Silverfin sprong eruit: het platform faciliteert samenwerking, ondersteunt datagedreven werken en integreert vlot met andere tools. Bovendien biedt het geavanceerde workflows, automatisering en realtime klantinzichten – allemaal op schaal.

Werkgeluk als drijfveer

Newtone zag het implementatieproces niet als een IT-project, maar als een businessverandering. Medewerkers werden daarom vroeg betrokken. “Als je het ziet als ‘een nieuwe tool kiezen’, mis je het grotere plaatje”, zegt Bart. “Dan loop je het risico dat mensen afhaken.”

Change management werd een speerpunt. De focus lag niet alleen op technologie, maar ook op cultuur en vaardigheden. Eén criterium sprong eruit: werkgeluk. “Er zit veel werk in onze processen dat niet per se energie geeft. Door repetitieve taken te automatiseren, willen we het werk aantrekkelijker maken en collega’s écht ondersteunen.”

Gedeelde toekomstvisie

Wat Newtone aantrok in Silverfin was niet alleen de technologie, maar vooral de gedeelde visie op de evolutie van accountancy: van rapportage naar real-time begeleiding van ondernemers. “We willen trends in klantdata kunnen signaleren en er actie op nemen. Silverfin maakt dat concreet. Wat jarenlang een theoretisch concept was – datagedreven werken – wordt nu werkelijkheid.”

De toekomst is onzeker, maar één ding staat vast: technologie zal een sleutelrol spelen. “Vijf jaar geleden hadden we nog geen ChatGPT of machine learning in onze praktijk. We weten niet wat er komt, maar we wéten wél dat we voorbereid moeten zijn. Met de juiste tools, skills en mindset.”

Advies aan de sector

Tot slot deelt Bart zijn advies aan collega-kantoren: “Zie technologie niet als doel op zich, maar als middel tot verandering. Het draait niet om vervanging, maar om transformatie. Denk na over je processen, je mensen, je klanten. En neem ze allemaal mee in het verhaal.” Volgens Bart ligt de grootste uitdaging zelden bij de software zelf. “Het is de verandering die lastig is. Maar wie die durft aan te gaan, kan écht het verschil maken – voor klanten én collega’s.”

Een bewuste keuze met oog op morgen

Newtone staat nog aan het begin van de samenwerking met Silverfin. De implementatie start binnenkort. Maar de keuze zelf is doordacht: een strategische beslissing, gebaseerd op visie, ambitie en toekomstgerichtheid. Voor andere kantoren is dit verhaal een uitnodiging: kijk kritisch naar je fundamenten. Wat belemmert je groei? Wat zou je anders willen voor je mensen, processen en klanten? En welke partner helpt je écht vooruit? Newtone heeft die vragen gesteld – en beantwoord. Hun traject toont dat digitale transformatie niet begint bij software, maar bij visie. En dat technologie pas rendeert als die gedragen wordt door mensen met de juiste ambitie.

