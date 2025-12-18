Driekwart CSO’s zegt dat organisatie dit jaar doelwit was van desinformatiecampagnes

Maar liefst 42 procent van alle Chief Security Officers (CSO’s) wereldwijd zegt dat hun directieleden in de afgelopen twee jaar vaker te maken hadden met fysieke bedreigingen. Dit blijkt uit het World Security Report van beveiliger G4S.

Het onderzoek vond plaats onder 2.352 CSO’s uit 31 verschillende landen, waaronder 72 Nederlanders. Volgens vier op de tien respondenten komt ten minste de helft van deze bedreigingen voort uit mis- en desinformatiecampagnes, iets waarvan maar liefst 73 procent van alle ondervraagde organisaties het afgelopen jaar doelwit was.

Nederland springt eruit

Opvallend genoeg ligt het percentage Nederlandse CSO’s dat in de afgelopen twee jaar de geweldsdreiging tegen topbestuurders zag toenemen fors hoger dan het mondiale gemiddelde. Bijna de helft (48 procent) van hen ziet een duidelijke stijging, een van de hoogste percentages in Europa. “Dat zien we ook terug in de praktijk”, zegt Guido Zennemers, CEO van G4S Nederland. “Het zorgwekkende beeld betreft vooral fysieke veiligheidsrisico’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Het is dan ook belangrijk dat de fysieke veiligheid op de werkvloer en het toegangsbeheer op orde zijn.”

Beveiligingsmaatregelen

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren al extra maatregelen getroffen. Zo heeft de helft van de ondervraagde organisaties haar beveiligingsprocedures de afgelopen jaren al aangescherpt, terwijl 45 procent risk assessments voor directieleden heeft geïntroduceerd. 44 procent van de bedrijven monitort online bedreigingen en 40 procent geeft beveiligingstraining aan directieleden. Zennemers: “Dit zijn goede en belangrijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd zien we dat veel bedrijven nog onvoldoende maatregelen hebben getroffen, dus er is nog werk aan de winkel. Denk hierbij ook aan voldoende beveiligingspersoneel, toegangscontrole voor bepaalde locaties, de alarmprocedure of afspraken omtrent een bedreiging of intimidatie op de werkvloer.”

Bedreigingen

Naast fysieke bedreigingen, des- en misinformatiecampagnes noemt maar liefst 38 procent van alle Nederlandse CSO’s identiteitsfraude als de belangrijkste externe bedreiging in de komende twaalf maanden. Vorig jaar bedroeg dit slechts 22 procent van hen. “Hier zie je een stevige verschuiving, waarbij het bedrijfsleven nog altijd kwetsbaar is”, aldus René Hiemstra, Directeur Goverment, Risk en Business Development. “Belangrijke trends zijn de toename van gerichte ransomware-aanvallen, het misbruik van AI voor cyberaanvallen en de kwetsbaarheid van clouddiensten en mobiele apparaten.”

Lekken

Als het om interne bedreigingen gaat, zegt liefst 33 procent dat het lekken van vertrouwelijke informatie de belangrijkste uitdaging is. Een jaar geleden gold dit nog voor 29 procent van alle Nederlandse CSO’s. “Ook dit is iets om niet lichtzinnig over te doen. Het lekken van vertrouwelijke informatie leidt tot aanzienlijke financiële en reputatieschade, en kan de veiligheid en privacy van medewerkers in gevaar brengen.”