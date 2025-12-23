Personalia | Vaarkamp partner bij MKB Accountants

Met de benoeming kiest het kantoor bewust voor intern partnerschap. Vaarkamp is sinds vijf jaar werkzaam bij MKB Accountants en is sinds 2020 accountant. Hij treedt toe tot het partnerteam naast oprichter Geert Dreschler en partner Henrique Stunnenberg.

People equity

Volgens Dreschler is de keuze voor partnerschap van binnenuit strategisch. “Wij zijn niet verkocht aan private equity, maar gegroeid door people equity. Partnerschap is bij ons geen financiële constructie, maar een vorm van eigenaarschap en langdurige betrokkenheid.” Door de uitbreiding van het partnerteam ontstaat volgens hem meer ruimte voor directe betrokkenheid op partnerniveau.

Binnen het partnerteam richt Vaarkamp zich op het efficiënter organiseren van terugkerende werkzaamheden, zodat meer tijd beschikbaar komt voor analyse en advies. “Technologie helpt ons om slimmer te werken”, aldus Vaarkamp, “maar altijd met persoonlijke aandacht voor de ondernemer.”

MKB Accountants is opgericht in 2004 en werkt vanuit Veenendaal met 45 medewerkers, samen met de zusterbedrijven ZZP-Next Accountants en MKB Salarisadviseurs.