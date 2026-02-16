Voormalig NOvAA-voorzitter Harry Geerlofs overleden

AA Geerlofs was in zijn werkzame leven vennoot bij Lekx, Kok & Geerlofs Accountants in Woerden, het huidige Lekx Accountants. Hij vervulde daarnaast tal van andere functies; binnen NBA-voorganger NOvAA was hij onder meer (interim-)hoofd Beroep en Beleid, voorzitter van de Commissie Vaktechniek en bestuurslid van de afdeling Zuid-Holland. Van 1989 tot en met 1997 was hij bestuurslid van de NOvAA, waarbij hij van 1995 tot en met 1997 voorzitter was.

Stem van de mkb-accountant

Daarna werd Geerlofs lid en vervolgens adviseur van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s van de NBA, na de fusie met Nivra. Ook werd hij benoemd tot erelid van de NOvAA. Geerlofs was binnen de NBA-Signaleringsraad actief betrokken was bij de uitgave van verschillende publieke managementletters, waarbij hij volgens de NBA de stem van de mkb-accountant vertolkte. “De aandacht voor het belang van een kritische houding in de publieke managementletter, voor zowel ondernemers als accountants, kan de sector vooruit helpen”, stelde hij.

Geerlofs was lid van de Accountantskamer in Zwolle en stond nog altijd ingeschreven in het register van de NBA. Voor zijn maatschappelijke verdiensten werd hij eerder benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn.