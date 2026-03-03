Silverfin benoemt Gawayn Nieuwold tot Head of Nederlands

Silverfin versterkt zijn Nederlandse organisatie met de benoeming van Gawayn Nieuwold als Head of Silverfin Nederland. Deze stap komt op een cruciaal moment, nu Silverfin versnelt in groei en innovatie voor Nederlandse accountantskantoren.

Over Gawayn Nieuwold

Gawayn Nieuwold brengt ruim 20 jaar ervaring mee in SaaS, taxtech en fintech, met een bewezen track record in het schalen van softwareoplossingen voor onder andere de accountancysector. Voorafgaand aan zijn rol bij Silverfin was hij vooral actief bij Wolters Kluwer en Lefebvre Sdu. Zijn expertise ligt met name in strategisch commercieel management, groei van klantwaarde en het (uit)bouwen van sterke, klantgerichte teams.

In zijn nieuwe rol zal Gawayn zich gaan richten op het verder uitbouwen van de positie van Silverfin in de Nederlandse Accountancy markt, zowel gefocust op het aantrekken van nieuwe klanten als ook continu waarde toevoegen voor reeds bestaande relaties.

“Ik ben enorm enthousiast om aan boord te komen bij Silverfin en om samen met het team in Nederland verder te bouwen aan het succes van Silverfin. De Nederlandse markt staat voor een digitale transformatie, en Silverfin’s intuïtieve platform en tools zijn perfect gepositioneerd om accountants optimaal te helpen bij deze transformatie. Mijn focus ligt op groei, klantsucces en innovatie – samen met partners bouwen we aan de toekomst van accountancy en helpen we onze klanten hun klanten (nog) beter te bedienen.” – Gawayn Nieuwold, Head of Silverfin Nederland.

Een markt op een kantelpunt

De Nederlandse accountancy bevindt zich in een fase waarin meerdere ontwikkelingen tegelijk samenkomen. Allereerst versnelt de consolidatie. Fusies en overnames volgen elkaar in hoog tempo op. Technologie speelt daarbij een steeds grotere rol. De kwaliteit van de IT-omgeving, de mate van standaardisatie en de schaalbaarheid van processen zijn bepalend voor integratiesucces en waardering. Daarnaast verandert AI het dagelijkse werk van accountants. Niet als vervanging van vakkennis, maar als versneller van repetitieve processen. Dat vraagt om andere keuzes in tooling en organisatie. Tegelijkertijd blijft de druk op compliance toenemen. Wet- en regelgeving wordt complexer en deadlines strakker. Efficiëntie is geen luxe meer, maar een randvoorwaarde om rendabel te blijven.

Misschien wel de belangrijkste verschuiving: klanten nemen geen genoegen meer met uitsluitend het correct afhandelen van hun wettelijke verplichtingen. Ondernemers verwachten inzicht. Ze willen weten waar marges onder druk staan, hoe hun cashflow zich ontwikkelt en welke keuzes hun groei beïnvloeden. Kantoren die advies structureel kunnen organiseren naast compliance, bouwen aan een steviger positie. Kantoren die dat niet doen, lopen het risico ingehaald te worden.

Van compliance naar schaalbaar advies

Veel accountants voeren al jaren adviesgesprekken met hun klanten. Het verschil zit niet in de intentie, maar in de organisatie ervan. Zolang advies afhankelijk is van individuele partners of ervaren managers, blijft het kwetsbaar. Groei van het kantoor vergroot die kwetsbaarheid. Door voorbereiding, bespreekpunten en opvolging te integreren in het dagelijkse werkproces, wordt advies minder ad hoc. Talking Points is daar een voorbeeld van. Relevante signalen uit het dossier worden automatisch vertaald naar gespreksonderwerpen.

Op portfolioniveau ontstaat bovendien de mogelijkheid om thema’s centraal te markeren. Als bij twintig klanten de marges onder druk staan, kan dat onderwerp kantoorbreed worden aangemerkt als aandachtspunt. Iedere relatiebeheerder ziet dit terug in zijn of haar dossier. Datavisualisatie speelt hierin een ondersteunende rol. Niet met statische grafieken, maar met duidelijke weergaven die laten zien waar geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dat helpt om het gesprek concreet te maken. Advies wordt zo minder afhankelijk van individuele ervaring en meer onderdeel van een gestructureerd proces. Dat maakt opschaling mogelijk zonder dat de kwaliteit verwatert.

De strategische richting voor Nederland

Silverfin kiest de komende jaren voor een duidelijke lijn: compliance efficiënter maken en tegelijk advies schaalbaar organiseren. Dat betekent kortere doorlooptijden via slimmere workflows en geautomatiseerde datastromen, met AI als ondersteuning van de accountant. Niet om werk over te nemen, maar om repetitieve taken te verlichten en signalen sneller zichtbaar te maken. De inhoudelijke beoordeling blijft bij de professional.

Tegelijkertijd verschuift de focus naar meer inzicht op portfolioniveau. Niet ieder dossier afzonderlijk beoordelen, maar patronen herkennen over het hele klantenbestand. Dat maakt gerichtere sturing en consistenter advies mogelijk. Voor Nederland vertaalt zich dat in functionaliteit voor geconsolideerde jaarrekeningen (inclusief XBRL), een controleprogramma afgestemd op Nederlandse eisen en verbeterd portfolio-overzicht.

Talking Points ondersteunt accountants bij de voorbereiding van klantgesprekken door relevante bespreekpunten automatisch naar voren te halen en opvolging vast te leggen. In 2026 en daarna volgen verdere stappen, zoals adviesverbeteringen op portfolioniveau, sterkere integraties, eenvoudigere navigatie en AI-ondersteunde reconciliatie.

De benoeming van Gawayn Nieuwold valt samen met deze fase. Met zijn ervaring in het opschalen van softwareorganisaties en het bouwen van klantgerichte teams krijgt Silverfin in Nederland leiding die deze ontwikkeling kan versnellen. De inzet blijft helder: accountants ondersteunen bij hun transitie, met meer grip op efficiëntie, kwaliteit en adviescapaciteit terwijl het kantoor groeit.