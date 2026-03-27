ING: geopolitieke onrust en fiscale twijfel drukken vertrouwen beleggers

Het vertrouwen onder Nederlandse particuliere beleggers heeft de afgelopen tijd een flinke knauw gekregen, meldt ING. Toenemende geopolitieke spanningen, een grillig beursklimaat en aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de box 3-heffing zorgen samen voor een afwachtende houding onder beleggers.

Waar eerder nog sprake was van voorzichtig optimisme, is de stemming inmiddels duidelijk omgeslagen. Volgens ING weerspiegelt deze ontwikkeling een bredere trend van toenemende onzekerheid. “De daling van de barometer laat zien hoe het sentiment omslaat nu economische onzekerheid, onrust op het wereldtoneel en fiscale discussies rondom Box 3 samenkomen. Vorige maand waren beleggers nog redelijk optimistisch, maar deze maand zorgen de geopolitieke spanningen door de oorlog rond de Perzische Golf wel voor onrust bij beleggers. De onrust slaat vooral neer in de verwachtingen voor de komende maanden. Dit sluit aan bij het bredere beeld dat we ook bij het consumentenvertrouwen zien,” zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office.

Fiscale onzekerheid beïnvloedt gedrag

Niet alleen internationale spanningen spelen een rol. Ook de onzekerheid rond de nieuwe Box 3-regels heeft merkbare impact op het gedrag van beleggers. Drie kwart van hen overweegt hun strategie aan te passen zodra het nieuwe systeem wordt ingevoerd. Tegelijkertijd neemt een deel nu al gas terug: sommigen nemen minder risico, anderen stellen financiële beslissingen uit.

“Het is opvallend hoeveel impact fiscale onzekerheid heeft op beleggingsgedrag”, aldus Homan. “Zolang de markten volatiel blijven en de uitkomst van de wijziging van rendementsheffing in Box 3 onduidelijk is, is de kans groot dat beleggers de kat uit de boom kijken en waarbij voorzichtigheid het uitgangspunt is.”

Somberder vooruitzichten

Beleggers kijken bovendien een stuk minder positief naar de economie dan een maand geleden. Waar eerder nog een derde verbetering zag, overheerst nu het gevoel van verslechtering. Ook de eigen portefeuilleontwikkeling stelt vaker teleur, met minder winsten en oplopende verliezen.

De geopolitieke situatie wordt daarbij door een ruime meerderheid gezien als de belangrijkste factor die de beurs beïnvloedt. De onzekerheid hierover werkt direct door in verwachtingen voor zowel de economie als persoonlijke beleggingen.

Afwachtende houding overheerst

Van paniek is geen sprake, maar beleggers lijken duidelijk op de rem te trappen. De meeste laten hun beleggingen ongemoeid en het aantal aankopen is gedaald. Tegelijkertijd nemen de rendementen af en stijgt het aandeel beleggers dat verlies maakt.

Volgens Homan is dat gedrag typerend voor onzekere tijden: “We zien geen paniekverkopen, maar wel een duidelijke pas op de plaats. In onzekere tijden stellen beleggers grote financiële beslissingen uit en nemen ze minder risico. Een snel einde van de oorlog in Iran gaat uiteraard flink helpen het vertrouwen weer terug te krijgen.”