Onderzoek: groot deel MKB-beslissers overweegt te wisselen van accountant

Bijna vier op de tien (38,5 procent) van de Nederlandse MKB-ondernemers heeft het afgelopen jaar serieus overwogen van accountant of belastingadviseur te wisselen, of is daar daadwerkelijk toe overgegaan.

Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope, uitgevoerd in opdracht van Ravical, onder 179 MKB-beslissers in Nederland. In totaal heeft 60,3 procent van de ondervraagden de afgelopen twaalf maanden op enig moment aan een wissel gedacht.

De bereidheid om over te stappen komt voort uit een relatie die voor de meerderheid van de ondervraagden voornamelijk transactioneel van aard is. Ongeveer twee derde (64,2 procent) omschrijft de samenwerking als voornamelijk reactief: de accountant verzorgt de compliance en is buiten deadlines en problemen nauwelijks aanwezig. Slechts 13,4 procent heeft wat zij omschrijven als een echte sparringpartner.

Die transactionele relatie vertaalt zich in concrete lacunes op het moment dat het er echt toe doet: 35,8 procent van de ondervraagden geeft aan dat de accountant het afgelopen jaar geen noemenswaardige inbreng had bij de algemene bedrijfsstrategie.

Bij personeelsbeslissingen met financiële gevolgen (30,2%), fiscale planning buiten de jaarlijkse aangifte (30,2%) en prijsstelling (29,6%) zijn de percentages vergelijkbaar hoog. Slechts 11,7 procent zegt dat de accountant bij alle belangrijke bedrijfsbeslissingen betrokken was.

Joris van der Gucht, CEO en oprichter Ravical: “Vier op de tien ondernemers heeft serieus overwogen om te wisselen, terwijl het oordeel over het compliancewerk overwegend positief is. Dat klinkt tegenstrijdig, maar raakt een diepere zenuw: de relatie zelf is niet het probleem, maar wat erin ontbreekt. Ondernemers willen dat hun accountant ook actief meedenkt over de financiële koers van hun bedrijf.”

Toch is er geen sprake van massale ontevredenheid. Op de vraag naar de prijs-kwaliteitverhouding van het compliancewerk beoordeelt 55,9 procent dat als goed en 12,3 procent als uitstekend. De onderliggende wens is niet een andere accountant, maar een andere invulling van de relatie.

Dat blijkt ook uit de betalingsbereidheid. 37,4 procent is bereid meer te betalen voor een accountant die het hele jaar door proactief adviseert in plaats van hoofdzakelijk compliance verzorgt. Daar bovenop zegt 33,5 procent hetzelfde bedrag te willen betalen, maar dan met aanzienlijk meer service.

Samen verwacht 70,9 procent meer waarde: ofwel via een hogere vergoeding, ofwel via een hoger serviceniveau voor de bestaande kosten. Slechts 14,0 procent zegt niet meer te willen betalen ongeacht het serviceniveau.

Van der Gucht: “Zeventig procent wil meer van de relatie met zijn accountant. Dat is de meerderheid van het klantenbestand. De vraag is er, kantoren moeten alleen het initiatief nemen voordat klanten elders gaan kijken.”

De blik vooruit benadrukt urgentie: 43 procent verwacht dat de relatie de komende vijf jaar grotendeels hetzelfde blijft. Eén op de vijf beslissers (19,6 procent) ziet de rol van de accountant krimpen door AI en digitale tools, en 8,4 procent verwacht financiële taken vaker zelf uit te voeren. Slechts 14,5 procent verwacht dat de accountant juist belangrijker wordt als vertrouwde adviseur in een complexer wordend speelveld.