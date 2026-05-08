Peter Gillis krijgt tweede keer celstraf voor belastingfraude

Vakantieparkenkoning en tv-bekendheid Peter Gillis heeft een celstraf van een jaar gekregen. De rechtbank acht bewezen dat hij 2,8 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken.

Gillis is eigenaar van diverse vakantieparken en deed jarenlang opzettelijk niet op tijd aangifte voor de vennootschapsbelasting. Volgens de fiscus gebeurde dat met name in de jaren 2020 tot en met 2022 en onder meer met zijn bedrijf Oostappen Groep. Voor de rechter verklaarde de vastgoedondernemer dat hij jarenlang vruchteloos op zoek was naar een goede accountant. “Pas in 2022 heb ik die gevonden en die heb ik echt nodig om jaarstukken op te maken.”

Bewust gebrekkige administratie

Dat verhaal ging er bij de rechtbank Oost-Brabant echter niet in. “De verdachte schond de integriteit van het financiële en economische verkeer in ons land, alleen om er zelf beter van te worden. Ook ondermijnde hij het financiële fundament van onze samenleving. De verdachte gaf volstrekt onvoldoende prioriteit aan de fiscale verplichtingen die verbonden zijn aan zijn ondernemingen. Daarbij komt dat de bewust gebrekkige administratie het lastig maakt om te komen tot een juiste aangifte. Dit is volledig aan de ondernemer zelf te wijten.”

Gillis’ belastingadviseur gaf bij de rechter aan dat in 2023 met de fiscus is overlegd over het feit dat de termijnen van het indienen van aangiften niet konden worden gehaald en dat daarna en daarvoor veelvuldig contact is geweest met de Belastingdienst. “De rechtbank concludeert ook uit deze verklaring dat de belastingadviseur van de verdachte op de hoogte was van de termijnen die golden voor het indienen van de aangiften vennootschapsbelasting en dat deze termijnen reeds waren geschonden, met als reden dat de jaarcijfers niet eerder compleet waren.” Pas in juni 2024 volgde uiteindelijk aangifte.

Eerder al veroordeeld

Het is niet de eerste keer dat Gillis tegen een straf aanloopt: vorig jaar veroordeelde de rechter hem al tot een half jaar gevangenisstraf voor belastingfraude over de jaren 2014 tot en met 2019. Dat is in de uitspraak meegewogen: “De rechtbank ziet ook dat het in de voorafgaande jaren administratief al lange tijd misging bij de vakantieparken van de verdachte. Over meerdere boekjaren zijn geen jaarcijfers opgemaakt. Ondanks diverse pogingen om hem te laten meewerken, liet de verdachte geen verbetering zien.”

Er lopen nog tientallen fiscale procedures tussen de Belastingdienst en de vakantieparken van Gillis. “Deze zaak staat dus niet op zichzelf, maar lijkt deel van een vast patroon. De verdachte koos ervoor om geen volledige, inzichtelijke en professionele administratie te voeren. Daardoor voldeed hij jarenlang niet aan de fiscale verplichtingen.”

Voor de rechtbank is niet duidelijk of er al een deel van de verschuldigde € 2,8 miljoen is betaald en of dat bedrag uiteindelijk volledig betaald zal gaan worden aangezien de bedrijven nu grotendeels stilliggen. Aan zeven ondernemingen van Gillis zijn in totaal geldboetes opgelegd van ruim € 1,3 miljoen.

De realityster heeft ook een taakstraf gekregen voor mishandeling van zijn ex-vriendin, meldt de NOS. Hij heeft haar onder meer in neus en rug gebeten. Gillis staat centraal in het SBS6-programma Massa is Kassa. De opnames daarvan zijn tijdelijk stilgelegd.