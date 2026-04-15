Peter Gillis: kon pas in 2022 goede accountant vinden

Vastgoedondernemer en realityster Peter Gillis zegt een tijd geen accountant te hebben gehad voor het indienen van belastingaangiften voor zijn bedrijf Oostappen Groep in 2020 en 2021.

Tijdens de behandeling van de rechtszaak over vermeende belastingfraude over die jaren in de rechtbank in Den Bosch verklaarde hij dat de vaste accountant in 2020 afscheid van hem nam, maar dat hij twee jaar later pas een nieuwe had gevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Gillis van het niet tijdig doen van vpb-aangifte over de jaren 2020 en 2021 voor de Oostappen Groep en andere ondernemingen van Gillis. Een van de rechters vroeg hem waarom het eind 2020 moeilijk was om jaarstukken op te maken. “Ik had geen goede accountant. Pas in 2022 heb ik die gevonden en die heb ik echt nodig om jaarstukken op te maken”, legde Gillis uit.

Het OM eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden tegen de bekende vastgoedondernemer en realityster. Ook zouden de ondernemingen van Gillis wat justitie betreft geldboetes van in totaal 1.323.000 euro moeten krijgen. Zijn advocaat Mark Hendriks pleitte voor vrijspraak vanwege onder meer het ontbreken van opzet.

De zaak komt bovenop een soortgelijke zaak tegen Gillis in hoger beroep over belastingfraude. Een jaar geleden kreeg hij een gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk. Die zaak ging over belastingfraude tussen 2014 en 2019.

