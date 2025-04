Cel- en taakstraffen voor belastingfraude bij vakantieparken van realityster Peter Gillis

Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, vanwege grootschalige belastingfraude binnen zijn vakantieparkimperium in Nederland en België.

Ook zijn dochter en ex-vrouw kregen taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen opgelegd voor hun rol in de fraude.

De belastingfraude speelde zich af tussen 2014 en 2019. Onder leiding van Gillis werd een aanzienlijk deel van de inkomsten uit langdurige verhuur op de parken bewust buiten de boekhouding gehouden. De zogenaamde ‘sociale huur’ – waarbij vakantieaccommodaties permanent werden verhuurd aan zogeheten ‘rangers’ – werd contant afgerekend en niet opgenomen in de officiële administratie. Deze verhuur vond enkel plaats met goedkeuring van Gillis zelf.

Volgens de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) werd er door de organisatie over een periode van ruim vijf jaar naar schatting 1,3 miljoen euro aan omzet verzwegen. De Belastingdienst schat dat er met deze ‘rangerverhuur’ zelfs meer dan 7,8 miljoen euro is verdiend. Het geschatte belastingnadeel bedraagt meer dan een half miljoen euro.

De rechtbank oordeelt dat het hier gaat om “langdurig kwalijk en laakbaar handelen” dat tot in de haarvaten van de organisatie was doorgevoerd. Gillis gaf zelf het startschot voor het buiten de boeken houden van inkomsten en liet daarbij zijn personeel, onder wie zijn dochter en ex-partner, bewust meewerken aan het systeem. De administratie werd gemanipuleerd of zelfs vernietigd. Zo werden nachtregisters en urenbriefjes van buitenlandse werknemers systematisch verwijderd.

Dochter en ex-vrouw betrokken

De dochter van Gillis speelde een centrale rol bij het blokkeren van de vakantiehuisjes voor reguliere boeking, zodat deze beschikbaar kwamen voor de zwarte verhuur. Daarnaast gaf zij instructies aan parken over hoe rangers geplaatst moesten worden en hield zij toezicht op het verbergen van deze transacties.

Gillis’ ex-vrouw was verantwoordelijk voor de administratie binnen de organisatie. Zij verwerkte het contante geld dat van de parken werd opgehaald, zonder dat dit in de boeken werd opgenomen. Volgens de rechtbank wist zij goed wat er speelde, maar koos zij ervoor om hierin mee te gaan.

De dochter is veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De ex-vrouw krijgt een taakstraf van 180 uur en eveneens een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Geen beroepsverbod

Hoewel de fraude van aanzienlijke omvang was, legt de rechtbank Gillis geen beroepsverbod op. De rechtbank houdt er rekening mee dat de zaak pas na lange tijd werd behandeld en dat de ondernemer niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Bovendien acht de rechtbank niet bewezen dat Gillis zijn vakantieparken uitsluitend inzette om criminele inkomsten te genereren.

Het bedrijf van Gillis krijgt een voorwaardelijke boete van 250.000 euro. Daarnaast is bijna 250.000 euro aan contant geld dat tijdens het onderzoek werd aangetroffen, definitief in beslag genomen.

