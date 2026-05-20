De Hooge Waerder mikt met investeerder op verdere groei

Top 50-kantoor De Hooge Waerder heeft de Franse investeerder Abénex aan boord gehaald om verdere groei en professionalisering mogelijk te maken. Het kantoor wil de komende jaren verder uitbreiden, zowel autonoom als via overnames van andere kantoren.

Dat blijkt uit een interview dat corporate finance-adviseur BHB Dullemond publiceerde met bestuurders Joost Beers en Pieter van Stempvoort van De Hooge Waerder.

De Hooge Waerder ontstond in de huidige vorm mede door de aansluiting van het Haarlemse Spaarne Accountants en Belastingadviseurs begin 2024. Volgens de bestuurders was verdere schaalvergroting noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in technologie, compliance en ondersteunende processen.

Beers, medeoprichter van Spaarne, zegt in het interview dat kleinere kantoren steeds meer moeite hebben om zelfstandig alle eisen rond regelgeving, IT en bedrijfsvoering bij te benen. “Je ziet dat kleinere kantoren het steeds lastiger krijgen”, aldus Beers. “Regelgeving neemt toe, technologie ontwikkelt zich snel en klanten verwachten meer.”

Groeikansen

Tegelijkertijd ziet De Hooge Waerder juist groeikansen in het middensegment van de markt, waar ondernemers behoefte hebben aan advies en persoonlijke betrokkenheid, maar niet passen binnen de focus van de grootste accountantsorganisaties. Van Stempvoort: “Daar zit een grote groep ondernemers die behoefte heeft aan kwaliteit en advies, maar wel met persoonlijke betrokkenheid. Dat is precies het segment waar wij ons op richten.”

Met de komst van Abénex kiest De Hooge Waerder nadrukkelijk voor een zelfstandig groeimodel in plaats van aansluiting bij een bestaand platform. Volgens Van Stempvoort wil het kantoor juist zelf verder bouwen aan een organisatie waarin aangesloten kantoren hun eigen cultuur en ondernemerschap behouden.

De investeerder moet daarbij vooral kapitaal, ervaring en ondersteuning bieden bij verdere professionalisering en acquisities. Volgens de bestuurders blijft de regie over de organisatie bij de partnergroep liggen.

De Hooge Waerder telt inmiddels meer dan 200 medewerkers verdeeld over vijf vestigingen. Het kantoor positioneert zich als full-service accountants- en adviesorganisatie voor het mkb en de mid-market. De begeleiding bij het investeringsproces lag bij BHB Dullemond. Het volledige interview is hier te vinden.