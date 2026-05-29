Crowe Foederer wordt Crowe Nederland en brengt AI tot leven met Louis van Gaal 2.0

Met beide stappen onderstreept Crowe naar eigen zeggen haar focus op innovatie en technologie.

Afscheid van de toevoeging “Foederer”

Crowe Nederland neemt afscheid van de naam Foederer, die meer dan 65 jaar werd gevoerd en afkomstig is van de oprichter van het kantoor. Deze stap sluit aan bij de wijze waarop de organisatie zich de afgelopen jaren al presenteert onder de naam Crowe, als onderdeel van Crowe Global, een internationaal netwerk van accountants- en adviesorganisaties.

De naamswijziging wordt de komende periode gefaseerd doorgevoerd, zowel in de externe communicatie als in de juridische naamvoering. CEO Johan Daams: “Met trots hebben we de naam Foederer jarenlang gevoerd. De ontwikkeling van onze organisatie waaronder de groei van onze landelijke footprint en de internationale dienstverlening maakt deze stap zeer natuurlijk. Als Crowe Nederland zullen we onze nationale en internationale groeistrategie verder vormgeven.”

Louis 2.0 en contractverlenging Louis van Gaal als Crowe Nederland ambassadeur

Louis van Gaal is, met zijn duidelijke eigen identiteit, al enkele jaren het boegbeeld van Crowe. “Met Louis 2.0 maakt Crowe zichtbaar hoe technologie en AI steeds nadrukkelijker worden toegepast binnen de eigen organisatie en voor klanten”, licht het kantoor toe. De digitale avatar van Louis van Gaal is een realistische vertaling van zijn persoonlijkheid en wordt ingezet voor events, communicatie, interactie en kennisdeling. “Daarmee fungeert hij als voorbeeld van hoe Crowe nieuwe technologie eerst intern omarmt en vervolgens inzet richting klanten.”

Daams: “Louis van Gaal is sinds 2024 onze ambassadeur en vertegenwoordigd belangrijke waarden voor ons kantoor. Louis heeft in zijn rijke carrière aangetoond dat innovatie een deel van zijn succes was. Louis en zijn avatar zullen op hun manier bijdragen aan de wijze waarop nieuwe technologie wordt toegepast in de praktijk. Door het zichtbaar te maken, helpen we klanten én collega’s om die ontwikkeling beter te begrijpen, adopteren en te benutten. Recent hebben we zijn contract bovendien met twee jaar verlengd, waarmee we de samenwerking en gezamenlijke ambitie voortzetten.”

