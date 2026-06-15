Hoe consolidatie het Europese accountancylandschap hertekent

De accountancysector bevindt zich midden in een consolidatiegolf. Terwijl grotere organisaties schaalvoordelen realiseren, onderscheiden gespecialiseerde kantoren zich met diepgaande expertise. Recente fusies en overnames maken duidelijk hoe snel het Landschap verandert. Voor veel traditionele generalistische accountantskantoren roept dat fundamentele vragen op over hun toekomstige positionering.

Jarenlang had het middelgrote generalistische accountantskantoor een sterke positie op de markt. Vandaag wordt die positie steeds moeilijker houdbaar.

Enerzijds kiezen accountantskantoren steeds vaker voor specialisatie in een specifieke sector, dienstverlening of doelgroep. Dankzij die expertise kunnen zij zich onderscheiden en een sterke marktpositie opbouwen. Anderzijds investeren grotere organisaties – waarvan we er steeds meer zien ontstaan door de consolidatiegolf in de Benelux – volop in schaalbare processen, uniforme werkwijzen en operationele efficiëntie.

Ook klanten maken steeds bewustere keuzes. Ondernemingen die gespecialiseerde kennis zoeken, vinden die makkelijker dan ooit bij een nichekantoor. Wie vooral waarde hecht aan efficiëntie, consistente dienstverlening en een breed dienstenaanbod, kiest vaker voor grotere spelers. Daardoor wordt de ruimte voor de traditionele generalist steeds kleiner.

Capaciteit wordt de bepalende factor

De grootste uitdaging voor veel accountantskantoren is vandaag niet de vraag naar diensten, maar de capaciteit om aan die vraag te voldoen.

Groeiende klantenportefeuilles, opvolgingsvraagstukken en de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt maken het steeds moeilijker om groei te realiseren door simpelweg extra mensen aan te werven. Veel kantoren beschikken over groeipotentieel, maar hun operationele model is niet ontworpen om die groei efficiënt op te vangen.

In dat debat wordt artificiële intelligentie vaak naar voren geschoven als dé oplossing. De verwachting is begrijpelijk, maar te simplistisch. AI creëert geen capaciteit die operationeel niet bestaat. Het versterkt wat er al is.Kantoren die hun data, processen en workflows al goed hebben georganiseerd, kunnen met AI sneller en efficiënter werken. Kantoren die dat fundament nog niet hebben gelegd, zullen merken dat AI weinig structurele verbetering brengt. De technologie is geen shortcut; ze is een versneller voor wie al op het juiste pad zit.

De investeringskloof

Een uitdaging die vaak minder aandacht krijgt, is het vrijmaken van tijd en middelen om te investeren in technologie, procesoptimalisatie en nieuwe competenties.

Grotere organisaties kunnen dergelijke investeringen spreiden over duizenden klanten. Gespecialiseerde kantoren kunnen ze vaak verantwoorden via een duidelijk afgebakend dienstenaanbod en hogere marges. Voor veel generalistische kantoren ligt dat moeilijker.

Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel: de investeringen die nodig zijn om competitief te blijven, worden uitgesteld omdat de operationele druk te groot is. Tegelijk wordt het risico van uitstel alleen maar groter naarmate de markt verder evolueert. Wie vandaag niet investeert, betaalt morgen een hogere prijs. Niet alleen financieel, maar ook in termen van talent en klantenbinding.

Een strategische keuze dringt zich op

De structurele veranderingen in de sector zijn geen tijdelijke trend. Consolidatie zet door, opvolgingsvraagstukken worden urgenter en de druk om productiever te werken blijft toenemen.

De vraag voor accountantskantoren is niet óf ze moeten reageren, maar hoe: door verdere specialisatie of door het bouwen van de operationele fundamenten die nodig zijn om schaalbaar te groeien. Beide zijn valabele strategieën. Wat geen strategie meer is, is blijven doen wat altijd werkte en hopen dat de markt vanzelf stabiliseert.

In een consoliderende markt zullen de kantoren die succesvol blijven vooral één ding gemeen hebben: ze hebben een keuze gemaakt en zetten daar consequent op in. Het midden houdt op een veilige plek te zijn.