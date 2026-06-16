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Personalia | Auke de Bos benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Accountancy, Nieuws

Auke de Bos is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van de Wassenaarse burgemeester Leendert de Lange.

16 juni 2026 door Accountancy Vanmorgen

De uitreiking vond plaats in Kasteel de Wittenburg en was bij gelegenheid van zijn afscheid bij EY. De Bos kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de accountancy, goed bestuur en de samenleving. Sinds 2006 vervulde hij verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer op het gebied van onderwijs en cultuur.

Ook actief op Europees niveau

Bos is partner bij EY, bestuurslid en penningmeester van de Foundation for Auditing Research en lid van de Stuurgroep Publiek Belang van de NBA. Ook op Europees niveau is hij actief. Als voorzitter van de Corporate Governance Policy Group van Accountancy Europe draagt hij bij aan de kwaliteit en transparantie van accountantscontroles in Europa.

Daarnaast is De Bos actief als docent en hoogleraar. Hij geeft onderwijs in financial auditing, verzorgt lessen binnen de commissarissenopleiding en is parttime hoogleraar bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘Grote bijdrage geleverd’

Burgemeester De Lange: “Met zijn werk als docent, bestuurder en vakpublicist heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het accountantsvak in Nederland.” De onderscheiding geldt als erkenning voor zijn brede inzet voor het vakgebied en voor de samenleving.

Tags: Personalia

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