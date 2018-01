Minox zelfstandig verder na management buy-out

Algemeen directeur Hessel Kuik van Bizcuit Holding B.V heeft per 31 december 2017 via een management buy-out alle aandelen overgenomen van participatiemaatschappij Écart Invest en commercieel directeur Maurice van Gaalen. Bizcuit Holding B.V is de moederonderneming waar Minox B.V. en sinds 2017 ook Bizcuit B.V. onder vallen.

MKB

Minox ontwikkelt en verkoopt al ruim 30 jaar accountingoplossingen voor het MKB. Het bedrijf bedient ruim 500 accountants- en administratiekantoren in de Nederlandse markt en daarnaast nog circa 5.000 directe klanten. Mede gefinancierd door Écart, hebben de heren Kuik en Van Gaalen de afgelopen 2,5 jaar naar eigen zeggen een succesvolle modernisering en transformatie doorgevoerd op technisch, organisatorisch en innovatief vlak van de onderneming.

App

Zo is begin 2017 Bizcuit (‘biz kit’) toegevoegd aan het productportfolio, een app die ondernemers in staat stelt om mobiel bonnen in te sturen, betalingen te doen en banksaldo en -transacties in te zien. Uniek in Nederland is volgens het bedrijf dat facturen met Bizcuit rechtstreeks vanuit de administratie betaald kunnen worden met een vingerafdruk, waarbij inloggen in internetbankieren niet meer nodig is. Bizcuit heeft koppelingen met alle Nederlandse banken van naam. In 2018 zal ook een cloud ERP oplossing op de markt gebracht worden, een flexibel systeem voor MKB handels- en productiebedrijven. Naast een Minox koppeling, zal een geïntegreerde realtime Business Intelligence (BI) deel uitmaken van deze oplossing.

Buy-out

De buy-out geeft de mogelijkheid om vanuit de nieuwe vestiging versneld eigentijdse accountingplatform-innovaties te lanceren, verwacht Kuik. Die innovaties zouden ondernemers en accountants in staat kunnen stellen om efficiënt en effectief geld-, boekhoud- en informatiestromen te managen. ‘Zonder haar basisdienstverlening in accountingsoftware uit het oog te verliezen, zal de toekomstige strategie van de onderneming nog meer focussen op het inspelen op de veranderende behoeften en gebruiken van haar bestaande klanten en nieuwe klantgroepen.’