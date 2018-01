PERSONALIA: Sander Middendorp directeur SBR Banken

Per 1 februari 2018 is Sander Middendorp benoemd als directeur van SBR Banken. Middendorp is sinds oktober 2016 al nauw betrokken bij SBR Banken als lid van het dagelijks bestuur, waar hij sinds juli 2017 tevens voorzitter van is.

Middendorp heeft veel ervaring in de digitale transformatie binnen de bancaire sector. Hij is in 1996 gestart bij Rabobank als relatiemanager en heeft diverse functies bekleed in het lokale kantorennetwerk. Daarna heeft hij een aantal jaar gewerkt voor Rabobank USA, waar hij verantwoordelijk was voor kredietverlening in het MKB-segment. In die periode heeft hij regelmatig in Silicon Valley gewerkt en de opkomst van Fintech meegemaakt.

Na de buitenland periode is Middendorp in 2013 binnen Rabobank verantwoordelijk geworden voor Online Kredietverlening aan het MKB. ‘Dat we met SBR Banken het veilig en betrouwbaar delen van (financiële) informatie volledig digitaliseren is vrij uniek in Europa’ zegt hij. ‘De samenwerking tussen intermediairs, softwarebedrijven en banken wil ik nog meer verstevigen, zodat ondernemers in Nederland nog beter, sneller en goedkoper geholpen worden.’

Natasja Asselman, de huidige programmadirecteur van SBR Banken, neemt per 1 februari 2018 afscheid en start elders op een nieuwe interim opdracht.