PERSONALIA: Bouwe Algra AA in dienst bij Novak

Accountant-Administratieconsulent Bouwe Algra is op 1 februari in dienst getreden bij Novak. Samen met collega Thijs van der Linden AA wordt hij verantwoordelijk voor vaktechniek binnen Novak. De expertise van Van der Linden ligt vooral in de samenstelpraktijk. Algra heeft ook veel kennis en ervaring op het gebied van assurance-werkzaamheden (inclusief wettelijke controles) en verslaggeving.

Bouwe Algra was voorheen onder andere vennoot bij HLB Nannen en onder meer werkzaam bij Meeuwsen ten Hoopen. “Ik heb bijna dertig jaar ervaring in de accountancy. Vertrouwen in het vak en het leveren van kwaliteit zijn voor mij altijd belangrijke drijfveren geweest. Ik kijk ernaar uit deze lijn bij Novak voort te zetten”, aldus Bouwe Algra.

Bouwe zal verschillende werkzaamheden uitvoeren bij Novak. Zo zal hij onder andere Novak-leden vaktechnische ondersteuning bieden, opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen verzorgen en kantoren bezoeken. Ook zal hij het redactieteam van het Novak Kwaliteitssysteem versterken.

Bouwe Algra is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Novak (070-3524002) of via zijn mobiele nummer: 06-83521654. U kunt hem ook per e-mail bereiken: b.algra@novak.nl.