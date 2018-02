PERSONALIA: Exact breidt managementteam uit

Exact heeft het Executive Leadership-team met drie mensen uitgebreid. De vorig jaar benoemde CEO Phill Robinson krijgt in de directie gezelschap van Paul Ramakers, John Dillon en Alex Myers.

Ramakers werkt al ruim 20 jaar voor het softwarebedrijf en wordt chief operating officer (COO). Hij wordt verantwoordelijk voor de onderdelen sales, consultancy and klantondersteuning. Ramakers was sinds 2015 managing director van de divisie Business Solutions.

Dillon is benoemd tot chief marketing officer (CMO), verantwoordelijk voor marketing en merkcommunicatie. Hiervoor was hij vice president Product management bij vertaalsoftwarebedrijf SDL. Myers is de nieuwe director Product Strategy. Hij komt van ICT-bedrijf Achilles, waar hij een soortgelijke functie had. Voorheen werkte Myers onder meer voor McKinsey & Company and Accenture Strategy.

Nieuwe structuur

Robinson werd afgelopen najaar benoemd tot topman van Exact, als opvolger van Erik van der Meijden. Hij liet kort daarna weten dat het bedrijf zich vooral gaat focussen op de Benelux en de ambities voor internationale expansie even in de ijskast heeft gezet. “We vervangen onze structuur met units Business Solutions and Cloud Solutions door een meer functioneel georiënteerd managementteam. Daarmee kunnen wij ons beter richten op het voldoen aan de behoeften van MKB-bedrijven met onze software-oplossingen.”