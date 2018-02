‘Failliete bouwgigant Carillion zat al veel eerder in de problemen’

Het Britse bouwbedrijf Carillion, dat vorige maand faillissement moest aanvragen, zat al vanaf medio 2016 in zware financiële problemen. De bestuurders probeerden de Londense markt echter gunstig te stemmen en hielden de problemen onder de pet. Dat beweert een anoniem voormalig managementlid van de ingestorte bouwer tegenover The Guardian.

De ex-werknemer is meer dan twintig jaar in dienst geweest bij Carillion. Hij spreekt van een cultuur “waar niemand de brenger van de slechte boodschap wilde zijn”. “Iedereen in de markt wist dat er grote problemen waren, zelfs op het niveau van het middenmanagement. “Leveranciers werden niet betaald, er werd tussen bedrijfsonderdelen met geld geschoven om de salarissen te kunnen betalen en er werd geleend tot in het Midden-Oosten aan toe. De filosofie was dat alles wel op z’n pootjes terecht zou komen en uiteindelijk luisterde niemand meer als je een andere boodschap verkondigde.”

Rol KPMG onder de loep

Het Britse parlement houdt een onderzoek naar de gang van zaken bij het op een na grootste bouwbedrijf van het Verenigd Koninkrijk, goed voor 43.000 werknemers. Carillion laat een schuldenlast achter van zo’n twee miljard euro. Ook KPMG wordt aan de tand gevoeld: als auditor had het bedrijf de problemen eerder moeten signaleren. Voormalig topman Richard Howson beweerde eerder tegenover de onderzoekscommissie dat de problemen bij het bouwbedrijf pas de kop opstaken toen KPMG de lopende contracten herwaardeerde in de lente van vorig jaar. Dat leidde tot een afschrijving van bijna een miljard euro en een eerste winstwaarschuwing.

De anonieme bron stelt nu dat al veel langer duidelijk was dat Carillion in de problemen zat. “Ze beweren dat het allemaal in april en mei 2017 gebeurde, toen de wereld opeens op zijn kop stond… dat is absolute onzin. Het was al duidelijk dat er grote afschrijvingen gedaan moesten worden, maar dat wilde niemand weten. Er was geen geld.”

Toezichthouder bekijkt jaarcijfers

Toezichthouder FCA onderzoekt de manier waarop Carillion tussen december 2016 en juli 2017 de markt heeft geïnformeerd, inclusief de jaarcijfers. Volgens de bron gaven de cijfers een onrealistisch beeld van de financiële positie van het bedrijf. “We waren de hele tijd bezig de City stroop om de mond te smeren, met de boodschap dat alles in orde was, om de aandelenkoers overeind te houden.” Maar hedgefondsen geloofden er niets van en investeerders speculeerden op een gegeven moment met grote bedragen op een sterke koersdaling.

De tipgever dingt ook af op de mededeling van Howson dat een uitstaand bedrag van 200 miljoen pond bij een Qatarese klant de nagel aan Carillions doodskist was. “Er was discussie over dat bedrag, dat gebeurt weleens. Maar dat je in het vliegtuig stapt en om geld vraagt, betekent nog niet dat je er recht op hebt.”