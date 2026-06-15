KPMG haalt AI-rapport van websites na betwiste voorbeelden

KPMG International heeft een internationaal rapport over de inzet van AI-agents van enkele websites gehaald nadat meerdere voorbeelden in het rapport door betrokken organisaties waren betwist.

Dat melden de Financial Times en RTL Z. Het rapport ging juist over de manier waarop organisaties AI-agents zouden gebruiken om klantprocessen en dienstverlening te verbeteren.



Het rapport, Redefining excellence in the age of agentic AI, verscheen in oktober 2025 en werd via KPMG-consultinggroepen in meerdere landen verspreid. Daarin beschreef KPMG onder meer hoe organisaties als UBS, Swiss Federal Railways, Transport for London en NHS Greater Manchester AI-agents zouden inzetten.

Organisaties spreken claims tegen

Volgens de Financial Times zijn meerdere beschrijvingen in het rapport door de genoemde organisaties weersproken. Zo stelde KPMG dat UBS AI-agents inzet bij onder meer beleggingsadvies, risicomanagement en compliance monitoring. Ook zou de bank volgens het rapport werken met een platform dat samen met Microsoft is ontwikkeld. Een woordvoerder van UBS noemde die beweringen tegenover de FT feitelijk onjuist.

Ook andere voorbeelden blijken volgens de betrokken organisaties niet te kloppen. Swiss Federal Railways zou volgens het rapport AI-agents gebruiken om reizen te plannen, boeken en optimaliseren op basis van voorkeuren, actuele omstandigheden en CO2-impact. De Zwitserse spoorwegmaatschappij noemt die beschrijving niet accuraat. Transport for London zou AI-agents inzetten om congestie te voorspellen en te beheren, reisinformatie te personaliseren en verschillende vormen van vervoer op elkaar af te stemmen. Een woordvoerder van het vervoersbedrijf noemt die claim misleidend.

Bij NHS Greater Manchester lijkt KPMG bovendien meer uit een bron te hebben afgeleid dan daarin stond. Het rapport stelde dat AI-agents worden gebruikt voor onder meer het voorspellen van heropnames, triage en automatische verwijzingen. Volgens de FT verwees de voetnoot naar een bericht over een AI-tool rond longkanker, waarin dergelijke agentic-AI-toepassingen niet worden genoemd.

Onderzoek naar publicatie

De onjuistheden werden door GPTZero aangemerkt als mogelijke AI-hallucinaties en vervolgens door de Financial Times gecontroleerd. GPTZero richt zich op het herkennen van AI-gegenereerde teksten. Na vragen van de FT haalde KPMG het rapport van enkele websites.

KPMG International zegt tegenover de FT dat het de juistheid en integriteit van publicaties serieus neemt en onderzoekt hoe het rapport tot stand is gekomen. Het kantoor benadrukt dat medewerkers bij het gebruik van AI richtlijnen moeten volgen, waaronder menselijke controle en verificatie aan de hand van onafhankelijke bronnen.

Geloofwaardigheid

Het incident staat niet op zichzelf. EY trok vorige maand een rapport terug nadat GPTZero daarin verzonnen voetnoten en andere fouten had gevonden. Deloitte kwam eerder in Australië onder vuur te liggen vanwege fouten in een rapport voor een overheidsorganisatie.

Volgens GPTZero-topman Edward Tian kunnen dit soort publicaties de verspreiding van onjuiste informatie versterken, omdat rapporten van grote advieskantoren vaak als gezaghebbend worden gezien en door andere media en vakpublicaties worden overgenomen.