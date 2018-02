KPMG: grote bedrijven laks met werken aan duurzaamheid

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties leiden bij bedrijven nog tot weinig actie. Dat concludeert KPMG uit onderzoek bij de 250 grootste ondernemingen ter wereld. Minder dan 10% maakt concreet werk van duurzaamheid.

De VN heeft zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld. Daarin is onder meer afgesproken om armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegen 2030 te hebben teruggedrongen en te zorgen voor veilige en duurzame steden, duurzame en betaalbare energie, toegang tot schoon drinkwater, voldoende voedsel, fatsoenlijke banen en economische groei.

Doelen bekend, maar niet meetbaar

Bij de 250 megabedrijven zijn de afspraken niet geheel onbekend: ruim 40% van de bedrijven legt een relatie tussen de eigen duurzaamheidsdoelstellingen en die van de Verenigde Naties. “Minder dan 10% van deze bedrijven heeft echter op basis van de VN-doelstellingen concrete en meetbare doelstellingen voor de eigen onderneming gedefinieerd.” Daar tegenover staat dat bijna 80% van de onderzochte bedrijven zegt invloed uit te oefenen op de duurzaamheidsdoelstellingen en ook weet hoe zij dat willen doen. Eenzelfde percentage geeft aan welke van de zeventien doelstellingen zij het meest relevant vindt voor het bedrijf. “Van deze ondernemingen legt 65% bovendien uit waarom zij deze doelen relevanter vinden dan andere doelen. Niet meer dan één op de vier bedrijven heeft echter indicatoren vastgesteld op basis waarvan de bijdrage aan de SDG’s kan worden gemeten.”

Succesvoller in de toekomst

KPMG Sustainability vindt het een gemiste kans. “Door met de SDG’s aan de slag te gaan en een business case met specifieke doelstellingen neer te zetten, kunnen bedrijven in de toekomst succesvoller zijn. Daarnaast geven bedrijven zo richting aan hun ambitie om bij te dragen aan een duurzame wereld. Zij kunnen de SDG’s dus gebruiken als een strategisch kader om fit for the future te zijn. Voor ieder bedrijf dat inzicht geeft in de bijdrage die het aan de SDG’s levert, is het overigens van groot belang dat het laat zien dat het de doelstellingen goed begrijpt.”

De belangstelling voor de doelstellingen is wel toegenomen, constateert KPMG, maar er wordt in de bedrijfsvoering nog te weinig mee gedaan: “Veel bedrijven hebben geen doelstellingen waartegen ze hun voortgang bekijken door middel van het gebruik van indicatoren en communiceren ook niet gebalanceerd over eventuele negatieve impacts die wél interessant zijn voor belanghebbenden. Dit kan een vertekend beeld scheppen van de werkelijkheid.”

Volgens KPMG zijn maar een paar van de 17 doelstellingen voor de meeste bedrijven relevant.