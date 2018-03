Financiën in cassatie tegen arrest over tipgever zwartspaarders

De staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch, dat staat in het FD.

Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde vorige week, in de rechtszaak die de erven van een zwartspaarder aanspanden tegen een navordering van de fiscus, dat het verkregen bewijs van de Belastingdienst ontoelaatbaar was. Staatssecretaris van Financiën gaat hiertegen in cassatie.

Een woordvoerder van het ministerie geeft aan dat Financiën het moeilijk kan verteren dat een discussie over de aard van de bewijsvoering ertoe leidt dat een zwartspaarder vrijuit gaat. Volgens het Hof zou het feit dat de tipgever de informatie door diefstal verkreeg, het bewijs op zich nog niet ontoelaatbaar maken. De belastingdienst had echter transparanter moet zijn over hoe het bewijsmateriaal verkregen was, hoe daarmee om was gegaan en welke afspraken erover werden gemaakt met de tipgever. De advocaat van de erven van de belastingplichtige zou de cassatie met vertrouwen tegemoet te zien, omdat het hof een zeer genuanceerde uitspraak zou hebben gedaan.