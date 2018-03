Duizenden aangiften vertraagd door DDoS-aanvallen

Verschillende overheidswebsites zijn woensdag urenlang getroffen door meerdere DDoS-aanvallen. De digitale aanvallen waren gericht op DigiD en de Belastingdienst. Hierdoor konden tienduizenden mensen geen belastingaangifte doen.

In het geval van DigiD belemmerde de aanval het inloggen op Mijn Overheid en diensten zoals zorgverzekeraars, die voor inloggen gebruikmaken van het digitale wachtwoord. De eerste aanval op de Belastingdienst duurde een uur, en viel samen met technische mankementen. Onduidelijk is of het om dezelfde aanvaller gaat. De gegevens van belastingplichtigen liepen geen gevaar, volgens de Belastingdienst. Gemiddeld doen ieder uur 20.000 mensen aangifte.