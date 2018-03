Gemeenten weten sociale ondernemingen nog niet te vinden

De samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten wil nog niet erg vlotten. Volgens onderzoek van PwC komt dat vooral doordat gemeenten nog niet goed bekend zijn met het fenomeen sociaal ondernemerschap.

Het kenmerk van sociaal ondernemerschap is dat geld verdienen niet het belangrijkste doel is, maar vooral een middel om iets goeds te doen voor de maatschappij. “Daarmee vormen sociale ondernemingen en gemeenten een natural fit”, aldus PwC. “Beiden willen dezelfde maatschappelijke doelen bereiken, of het nu gaat om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt weer laten meedoen in de samenleving, hergebruik van afval of eenzaamheid onder ouderen verminderen. Er liggen bijvoorbeeld kansen op het gebied van inkoop rondom zorg, schoonmaak, groenvoorziening en bedrijfsrestaurant.”

Beide partijen zoekende

Maar de samenwerking tussen ondernemingen met een sociale doelstelling en gemeenten is maar beperkt. Daarom werd aan 102 gemeenten en 164 sociaal ondernemers gevraagd hoe dat komt.

“Uit het onderzoek blijkt onder meer dat veel gemeenten nog niet goed weten wat sociale ondernemingen zijn. Onbekend maakt onbemind. Andersom weten sociale ondernemers nog niet goed bij welk loket ze moeten aankloppen, ook omdat de missie van veel sociale ondernemingen raakvlak heeft met verschillende afdelingen en beleidsdomeinen van gemeenten. Denk aan een kringloopwinkel (economische zaken) die ook grofvuil inzamelt (milieubeleid) met mensen met een beperking (sociale zaken).”

Gemeenten kunnen sociaal ondernemerschap eenvoudig stimuleren, aldus PwC. “Door net als Amsterdam in kaart te brengen welke sociale ondernemingen er actief zijn, of door een broedplaats te creëren zoals gemeente Utrecht heeft gedaan. Ook helpt het als gemeenten, net als Rotterdam, één duidelijk aanspreekpunt voor sociale ondernemingen hebben.”

PwC publiceert het onderliggende onderzoek eind deze maand.