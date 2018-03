SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen

Combinatie- of stapelbanen verdienen volgens de SER meer aandacht. Volgens het overlegorgaan wordt er in regelgeving nog te veel van uitgegaan dat werknemers maar één baan hebben. Daardoor is het voor mensen met twee banen soms lastig om alles goed te combineren, meldt de SER vrijdag.

Knelpunten

Zeker 600.000 Nederlanders combineren meerdere banen. Ongeveer twee derde van hen wil dit graag blijven doen, omwille van het extra salaris of omwille van bijvoorbeeld de afwisseling die het oplevert. Tegelijkertijd signaleren de opstellers van het rapport De vele kanten van banen combineren, dat de SER vrijdag publiceert, ook situaties die knellen. Met name bij mensen die zijn aangewezen op lager betaald werk, werk dat beschikbaar is in kleine deeltijdbanen ziet de raad zulke situaties. ‘Deze mensen hebben over het algemeen weinig vooruitzichten op persoonlijke ontwikkeling of scholing in het werk en weinig perspectief om op eigen kracht hieraan te ontsnappen. Het combineren van banen is voor deze mensen geen oplossing maar een deel van hun probleem. Zij voelen zich gevangen in het combineren van (tijdelijke) banen.’

Belasting en verzekeringen

Iedereen moet kunnen profiteren van de kansen die combinatiebanen bieden, stelt de SER. Dat kan geregeld worden door te sleutelen aan belastingen en tegemoetkomingen zoals voor de kinderopvang. Ook zou er bij verzekeringen, pensioenregelingen en bijvoorbeeld in afspraken over roosters in cao’s meer aandacht aan het fenomeen besteed mogen worden. Verder vindt de raad het wenselijk dat er goede sectorafspraken komen om ervoor te zorgen dat werknemers door het combineren van werk in ieder geval op voldoende uren uitkomen om rond te komen.

Plezieriger

”Door het combineren van banen beter te organiseren en eenvoudiger te maken, maken we het werk plezieriger, voor baancombineerders èn werkgevers”, stelt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. ”Veelal zijn de uitzonderingssituaties formeel wel voorzien, maar vergt het regelen veel extra energie en administratie.”

Bron: ANP/SER