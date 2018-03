Voormalig KPMG-kantoor verkocht aan Stena

Stena Realty, de vastgoedtak van de Zweedse Stena Group, heeft het oude kantoor van KPMG langs de A9 in Amstelveen gekocht. Het bedrijf nam de kantoorkolos over van M.J. de Nijs & Zonen, ProWinko en De Jong Groep, dat het eerder voor de dumpprijs van €66,4 miljoen in handen kreeg na een scheve schaats van KPMG.

Het kantoor (foto © Google Streetview) was tijdens de kantorencrisis het symbool van ongewenst maatschappelijk gedrag, met KPMG als aanstichter. Het complex werd in 1991 gebouwd voor KPMG. Niet meer dan 600 meter verderop bouwde KPMG 600 een nieuw gebouw. De gemeente Amstelveen werkte eraan mee, omdat KPMG had gedreigd te verkassen naar de Zuid­as. Daarmee kwam in 2010 vijftigduizend m2 kantoorruimte leeg te staan. De accountant verkocht de zelf ontwikkelde nieuwbouw en huurde die vervolgens terug. KPMG deelde stevig mee in de €94 miljoen euro opbrengst.

Constructie

Om de winst kunstmatig omlaag te krijgen, maakte KPMG gebruik van een constructie. De €39 miljoen kostende inventaris werd in één keer afgeboekt. De accountant schond daarmee de boekhoudregels, die voorschrijven dat zulke kosten over de hele huur­periode (15 jaar) worden afgeschreven. Zo werd volgens Justitie €13,5 miljoen belasting ontdoken. KPMG schikte over die truc later voor €8 miljoen met het OM, na betaling van achterstallige belastingen.