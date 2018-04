Servicebericht Uitstel weer beschikbaar

Het Service Bericht Uitstel (SBU) met uitstelgegevens van belastingjaar 2016 kon door een technische storing tijdelijk niet worden ontvangen. De storing is nu opgelost, meldt de Belastingdienst.

Er worden nog tot en met 30 april (volgende week maandag) berichten verstuurd met uitstelgegevens over belastingjaar 2016. “Daarna passen we het systeem aan voor 2017. We verwachten dat we vanaf maandag 7 mei de berichten met uitstelgegevens over 2017 kunnen verzenden.”

De fiscus wijst erop dat in het inleverschema voor 2016 soms niet de juiste aantallen staan vermeld. “Omdat we het inleverschema voor 2016 niet meer controleren, heeft dat verder geen gevolgen voor u.”

Voor vragen over uitstelgegevens kan op werkdagen van 8 tot 17 uur via de Belastingtelefoon contact worden opgenomen met de afdeling CVU (Centrale Verwerking Uitstelregeling). Tijdens de welkomsttekst moet dan een toegangscode worden ingetoetst.